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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من ألمانيا بعد أنباء تورط أوكرانيا في تفجير نورد ستريم

نورد ستريم
نورد ستريم

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها أحاطت علما بتقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” حول تورط جماعة موالية لأوكرانيا في تفجير خط أنابيب نورد ستريم العام الماضي، مشيرة إلى أن تحقيقها لم يتوصل بعد إلى نتائج.

وكشف متحدث باسم المستشارية الألمانية، أن “السويد والدنمارك وألمانيا أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل بضعة أيام أن التحقيقات جارية وأنه لا توجد نتائج حتى الآن”.

وأضاف: “يحقق المدعي العام الفيدرالي في الأمر منذ بداية أكتوبر 2022. وبالتالي فإن لها السيادة على الإجراء”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن هناك معلومات استخباراتية راجعها مسؤولون أمريكيون تشير إلى أن مجموعة مؤيدة لأوكرانيا نفذت هجومًا على خطوط أنابيب نورد ستريم العام الماضي.

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كما صرحت وكالة الاستخبارات الأمريكية، قائلة إن مجموعة أوكرانية نفذت الهجوم على خطوط نورد ستريم العام الماضي.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن أي مؤشر على تورط أوكرانيا في تفجير نورد ستريم يمكن أن يؤثر سلبًا على علاقاتها مع ألمانيا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن “ أي مؤشر على تورط أوكرانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، يمكن أن يؤثر سلبًا علي العلاقة الدقيقة بين أوكرانيا وألمانيا، ويضعف دعم الشعب الألماني، الذي تحمل أسعار الطاقة المرتفعة باسم التضامن مع الشعب الأوكراني”.

المانيا أوكرانيا نيويورك تايمز نورد ستريم

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