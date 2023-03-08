التعليم والبحث العلمي يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة للدقهلية

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 22/2023

وذكر التقرير التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 22/2023 .

أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,2 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 31%، يليه قطاع النقل بقيمة 1,1 مليار جنيه بنسبة 15,7%، ثم قطاع الاسكان باستثمارات تبلغ 1,1 مليار جنيه بنسبة 15,7%.

وتابع التقرير : ويخص قطاع التنمية المحلية 720,7مليون جنيه بنسبة 10,3%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 524,7 مليون جنيه بنسبة 7,5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 19,8%.