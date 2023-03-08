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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التعليم والبحث العلمي يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة للدقهلية

صدى البلد

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عن  خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 22/2023

وذكر التقرير  التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 22/2023 .

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وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين القومي للحوكمة وكلية ثندر بيرد

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التخطيط: 4,7 مليار جنيه استثمارات محافظة قنا بخطة العام الجاري

أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,2 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 31%، يليه قطاع النقل بقيمة 1,1 مليار جنيه بنسبة 15,7%، ثم قطاع الاسكان باستثمارات تبلغ 1,1 مليار جنيه بنسبة 15,7%.

وتابع التقرير : ويخص قطاع التنمية المحلية 720,7مليون جنيه بنسبة 10,3%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 524,7 مليون جنيه بنسبة 7,5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,3 مليار جنيه بنسبة 19,8%.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظة الدقهلية خطة المواطن الاستثمارية التعليم العالي والبحث العلمي

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