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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل 4 مصريات لنصف نهائي كأس العالم للخماسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

صدى البلد

تأهلت 4 لاعبات مصريات إلى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس. 


و تأهلت ملك اسماعيل عقب تصدرها للمجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 1059نقطة ، كما تأهلت هايدي عادل عقب حصدها 1039 نقطة. 


كما تأهلت سلمى عبد المقصود للدور نصف النهائي عقب تصدرها للمجموعة. الثانية بالتصفيات برصيد 1073 نقطة كأعلى رصيد نقاط بين جميع اللاعبات المشاركات بمجموعتي  التصفيات  ، فيما تأهلت  أميرة قنديل عقب احتلالها للمركز السادس بالمجموعة الثانية برصيد 1063 نقطة.


و حسب نظام البطولة تأهلت أول 18 لاعبة من كل مجموعة من مجموعتي التصفيات إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الخميس 9 مارس بمشاركة 36 لاعبة يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن تتأهل 18 لاعبة للدور النهائي بواقع 9 لاعبات من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي السيدات يوم السبت الحادي عشر من مارس الجاري.


وتقام غدا تصفيات الرجال حيث يشارك منتخبنا بـ 12 لاعب هم :  "إسلام حامد، أحمد أشرف، أحمد الجندي، مهند طارق، محمد الجندي، معتز وائل، عمر وائل، يوسف عليان، محمد حسام، مصطفى أبو عامر، مازن طارق، محمد شريف".

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