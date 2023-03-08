انضمام الفنانة يسرا اللوزي لـ كاست مسلسل "المداح 3"

شارك الفنان حماده هلال متابعيه صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل “المداح ٣” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر حماده هلال في الصورة رفقة الفنانة يسرا اللوزي.

وعلق الفنان علي الصورة قائلاً:" نورتي مسلسل المداح يا يسرا، رمضان 2023 علي ام بي سي مصر باذن الله".

يواصل النجم حمادة هلال، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "المداح 3"، والمقرر عرضه على شاشة MBC في ماراثون رمضان المقبل.

وينشغل أبطال وصناع المسلسل حاليا بتصوير عدد من المشاهد الخارجية المهمة داخل مدينة سانت كاترين وتحديدا داخل دير سانت كاترين، بالإضافة إلى عدد من المشاهد المهمة الأخرى التي تم تصويرها من أعلى قمة جبل موسى.

الجزء الثالث من مسلسل "المداح" يحمل اسم "أسطورة العشق" ويأتي عقب النجاح الجماهيري الضخم الذي حققه المسلسل في مواسمه السابقة، وهو من إنتاج إسلام المرسي، أحمد السمان، منتج فني أيمن الصياد، سعيد أبوزيد، مدير الإنتاج محمد عصام.