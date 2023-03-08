هاشتاج الزمالك يتصدّر تريند تويتر بعد فوزه على الترجي بثلاثة

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وذلك بعد فوزه علي نظيره الترجي مقابل ثلاثة أهداف.

وفي هذا الإطار، حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد برج العرب، عقب الفوز على الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز في لقاء أمس على بطل تونس، وأشاد بالمجهود المبذول من جميع اللاعبين وأثنى على التزامهم بتنفيذ المطلوب.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد الفريق التونسي عند 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة.