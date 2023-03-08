عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج الزمالك يتصدّر تريند تويتر بعد فوزه على الترجي بثلاثة

الزمالك
الزمالك

تصدّر هاشتاج نادي الزمالك تريند موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر، خلال اللحظات الحالية.

 

وذلك بعد فوزه علي نظيره الترجي مقابل ثلاثة أهداف.

 

وفي هذا الإطار، حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على الاحتفال مع الجماهير المتواجدة باستاد برج العرب، عقب الفوز على الترجي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز في لقاء أمس على بطل تونس، وأشاد بالمجهود المبذول من جميع اللاعبين وأثنى على التزامهم بتنفيذ المطلوب.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد الفريق التونسي عند 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة.

الزمالك نادي الزمالك تريند تويتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث قطار قليوب

ترشيحاتنا

الأهلي يقترب من ضم لاعب «مفاجأة» .. تفاصيل

حفل تتويج تشارلز.. هاري وميجان يواجهان الغياب من شرفة قصر باكنجهام

كواليس أزمة انقطاع خدمة تويتر.. مهندس من اختيار إيلون ماسك هو السبب

قرار عاجل من كاف ضد ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي

اغتيل بالكلاشينكوف.. زيلينسكي يتعهد بالعثور على قتلة جندي أسير لدى روسيا

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

زي المطاعم .. طريقة عمل كوردن بلو الدجاج

الرمع العضلى يصيب الملايين.. فما أعراضه وأسبابه

بفستان مجسم.. طليقة الفيشاوى تثير ضجة بإطلالتها

فيديو

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

زلزال مدمر قادم وهذا دليلي.. فرانك هوجربيتس يتحدى الجميع بتغريدة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ