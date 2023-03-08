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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من سيارات i10 و i20 و i30 |صور

صدى البلد

تعتزم هيونداي بناء إصدارات الجيل التالي من سيارات الهاتشباك i10 و i20 و i30 ، على الرغم من التقلص الكبير لعدد السيارات الصغيرة في السوق.

 

أثناء حديثه مؤخرًا مع مجلة Autocar عند إطلاق الجيل الثاني من كونا ، قال رئيس شركة هيونداي في أوروبا مايكل كول إنه لا يريد الابتعاد عن أي مجموعة عملاء معينة ، خاصة في أوروبا حيث تحظى i10 و i20 و i30 الحالية بشعبية .

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هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من سيارات i10 و i20 و i30

قال كول: "نحن نضع استراتيجيات الآن حول ما يأتي تحت كونا على المدى الطويل، وفي الوقت الحالي، لا تزال كل من i10 و i20 و i30 في خطتنا، حتى بالنسبة للجيل القادم، حيث مازالت تحظى سيارات الهاتشباك بشعبية كبيرة في السوق.

هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من سيارات i10 و i20 و i30

إذا نجت جميع i10 و i20 و i30 لمدة جيل واحد على الأقل، فمن المحتمل أن تحتفظ بمحرك الاحتراق الداخلي لها، وهذا لا يعني أن الشركة المصنعة للسيارات لا تفكر في كيفية جعل المركبات الكهربائية الصغيرة في متناول الجميع مستقبلاً، في الواقع يمكن أن يتخيل كول شركة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية تقدم سيارة كهربائية صغيرة حصريًا من خلال برنامج اشتراك.

هيونداي تكشف عن الجيل الجديد من سيارات i10 و i20 و i30

قال: "أعتقد أن المدفوعات الشهرية وحتى الانتقال نحو سيناريوهات من نوع الاشتراك سيساعد، وهذه وجهة نظر شخصية وليست قرارًا مشتركًا، حالة لدينا فيها سيارة كهربائية أصغر من شأنها أن تدخل في الاشتراك، ونبقي السيارة في برنامج لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات".

هيونداي الهاتشباك i10 I20 i30

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