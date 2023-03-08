عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تعرب عن قلقها البالغ إزاء موجة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

 أعربت فرنسا عن "قلقها البالغ" إزاء موجة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حسبما أكدت مساء أمس الثلاثاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، خلال جلسة استماع أمام الجمعية الوطنية، قائلة "العنف لا يولد سوى عنف آخر". 
ويتصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ بداية العام، حيث قتل ستة فلسطينيين اليوم في غارة عسكرية إسرائيلية جديدة على الضفة الغربية المحتلة.
ولم ترد كولونا بشكل مباشر على النواب الذين استجوبوها حول إمكانية فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، لكنها أشارت إلى الإدانات الفرنسية الأخيرة المتعلقة إزاء "أعمال العنف" التي ارتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين. 
وأضافت أن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى بيانا رئاسيا يدعو إلى إنهاء العنف"، مؤكدة أن فرنسا وشركائها خاصة الولايات المتحدة قد بذلوا جهودا كبيرة بهذا الشأن. 
كما جددت موقف فرنسا الداعي إلى استعادة "الأفق السياسي لصالح حل الدولتين" من أجل تحقيق "سلام عادل ودائم" للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. 
وقُتل ستة فلسطينيين وأصيب 26 آخرون في مخيم جنين بينهم ناشط متهم بقتل إسرائيليَّين، وذلك في حلقة جديدة من سلسلة أعمال العنف المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة.
كما دارت اشتباكات عنيفة ومواجهات في الشوارع مع الجيش الإسرائيلي.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث قطار قليوب

ترشيحاتنا

الأهلي يقترب من ضم لاعب «مفاجأة» .. تفاصيل

حفل تتويج تشارلز.. هاري وميجان يواجهان الغياب من شرفة قصر باكنجهام

كواليس أزمة انقطاع خدمة تويتر.. مهندس من اختيار إيلون ماسك هو السبب

قرار عاجل من كاف ضد ثنائي الزمالك بعد مباراة الترجي

اغتيل بالكلاشينكوف.. زيلينسكي يتعهد بالعثور على قتلة جندي أسير لدى روسيا

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

زي المطاعم .. طريقة عمل كوردن بلو الدجاج

الرمع العضلى يصيب الملايين.. فما أعراضه وأسبابه

بفستان مجسم.. طليقة الفيشاوى تثير ضجة بإطلالتها

فيديو

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

زلزال مدمر قادم وهذا دليلي.. فرانك هوجربيتس يتحدى الجميع بتغريدة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ