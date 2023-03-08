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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

صدى البلد

نشرت جورجينا صديقة النجم العالمى كريستيانو رونالدو مقطع فيديو لابنتهما ظهرت من خلال تتحدث اللغة العربية.. وظهرت ابنة كريستيانو وجورجينا وهى تنطق أيام الأسبوع بالعربية.

ابنة كريستيانو رونالدو
ابنة كريستيانو رونالدو
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أحدث ظهور لجورجينا

وظهرت جورجينا بإطلالة جديدة ومميزة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

سعر إطلالة جورجينا

تألقت جورجينا بفستان طويل باللون الأوف واي وبأكمام طويلة وبتصميم مميز للغاية من الرقبة والخصر، واختارت حقيبة بنفس لون الفستان من الجلد، وهو ما تناشب مع تفاصيل إطلالتها.

فستان جورجينا، والذي هو من تصميم Ellisbetta Franchi، بلغ سعره 630 دولارًا، أي ما يعادل 19169.31 جنيه.

واعتمدت جورجينا على تسريحة الشعر ناعمة وانسابية، وضفيرة منسدلة على اكتافها.

واختارت جورجينا لمسات ناعمة من المكياج، ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، فقامت باختيار اللون الكمشيري كأحمر شفاة، مع الآي لاينر والكحل الأبيض والآي شادو بالألوان الترابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت جورجينا أن تبرز أناقتها بإكسسورات بسيطة، فقامت باختيار قرطين ناعمين وطويلين باللون الذهبي.

سمية الخشاب : أنا أحلى من جورجينا 

وكانت قد علقت  سمية الخشاب خلال استضافتها في برنامج "كتير هالقد"، الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد عبر قناة MTV اللبنانية:  على تصريح سابق لها قالت فيه لجورجينا رودريجيز صديقة رونالدو "لن تكوني مثلي" بقولها: "مفيش حد ممكن يكون زي حد، في سمية واحدة وجورجينا واحدة، شوف الجاذبية والحلاوة".

وردا على سؤال من أحلى أنت أم جورجينا؟ قالت: "أنا طبعا، الروح العربية".

وأضافت أنها لا تشعر بالغيرة من جورجينا رودريجيز، وكريستيانو بالنسبة لها لاعب فقط.

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