أسعار ميتسوبيشي ميراج الجديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز ميراج خلال شهر مارس الجاري .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وأوضح وكيل ميتسوبيشي ، ان السيارة ميراج موديل 2023 ، تاتى ضمن فئة السيارات الهاتشباك ، وتمت زيادة سعرها 30 األف جنيه .

وتنتج السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، قوة 76 حصان من خلال محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي ، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بطول 3845 مم، وعرض 1665 مم، و ارتفاع 1510 مم .

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بمصابيح إضاءة هالوجين متعددة الإنعكاس ، مصابيح ضباب أمامية ، مصابيح ضباب أمامية ، مصابيح ضباب خلفية ، إكصدام أمامي بنفس لون السيارة ، شبكة أمامية مطعمة بالكروم ، شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر ، إكصدام خلفي بنفس لون السيارة ، مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة ، مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، فتاتى بعجلة القيادة ألية المؤازرة ، عجلة القيادة قابله للتعديل ، مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق ، حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات ، حاجب شمس بجهة الراكب األمامي ، مراّه تعتيم داخلية .

بالاضافة الى ضم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، لشاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD أحادية اللون ، مؤشر تحذير السرعة ، خاصية تنبيه السائق لحزام الأمان ، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق ، تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي ميراج مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها ٢ وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD ، نظام تعزيز قوة الفرامل ، نظام التحكم النشط بالثبات ، نظام التحكم المساعد للإقلاع علي المرتفعات HSA ، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام منع التشغيل والحماية من السرقة ، حلقات تثبيت سفلية وأربطة (ISO-FIX) لمقاعد الأطفال .

أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، فتأتى بفئة وحيدة وهى هاي لاين 445 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه.