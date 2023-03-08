عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ميتسوبيشي ميراج الجديدة

ميتسوبيشي ميراج موديل
ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز ميراج خلال شهر مارس الجاري .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وأوضح وكيل ميتسوبيشي ، ان السيارة ميراج موديل 2023 ، تاتى ضمن فئة السيارات الهاتشباك ، وتمت زيادة سعرها 30 األف جنيه .

txt

أوبل تعلن أسعار كروس لاند 2023 فى مصر

وتنتج السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، قوة 76 حصان من خلال محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي ، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بطول 3845 مم، وعرض 1665 مم، و ارتفاع 1510 مم .

 

ويظهر الشكل الخارجى للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، بمصابيح إضاءة هالوجين متعددة الإنعكاس ، مصابيح ضباب أمامية ، مصابيح ضباب أمامية ، مصابيح ضباب خلفية ، إكصدام أمامي بنفس لون السيارة ، شبكة أمامية مطعمة بالكروم ، شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر ، إكصدام خلفي بنفس لون السيارة ، مقابض السيارة الخارجية بنفس لون السيارة ، مرايا أبواب كهربائية متناسقة اللون مزودة بمصباح انعطاف جانبي .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، فتاتى بعجلة القيادة ألية المؤازرة ، عجلة القيادة قابله للتعديل ، مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق ، حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات ، حاجب شمس بجهة الراكب األمامي ، مراّه تعتيم داخلية .

 

 بالاضافة الى ضم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، لشاشة لعرض المعلومات المتعددة LCD أحادية اللون ، مؤشر تحذير السرعة ، خاصية تنبيه السائق لحزام الأمان ، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق ، تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم .

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي ميراج مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها ٢ وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD ، نظام تعزيز قوة الفرامل ، نظام التحكم النشط بالثبات ، نظام التحكم المساعد للإقلاع علي المرتفعات HSA ، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS ، نظام منع التشغيل والحماية من السرقة ، حلقات تثبيت سفلية وأربطة (ISO-FIX) لمقاعد الأطفال .

 

أما عن سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ، فتأتى بفئة وحيدة وهى هاي لاين 445 ألف جنيه بدلاً من 415 ألف جنيه. 

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 ميتسوبيشي ميراج ميراج ميراج موديل 2023 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

مائل للدفء نهارًا.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأربعاء|تفاصيل

بالأسماء.. الحصيلة النهائية لضحايا حادث قطار قليوب.. تعرف عليهم

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

موضوعات متعلقة

أكثر 5 سيارات فاخرة مبيعًا في الإمارات

شيفروليه تعلن عن أسعار موديلات 2024 .. تفاصيل

الحلوة من ألمانيا.. قصة أغلى تاكسي في إسكندرية

خبير: تعديلات مبادرة المغتربين تسمح باستيراد أعداد أكبر من السيارات الأمريكية والخليجية

المرور.. نصائح عند تعطل السيارة لتجنب الحوادث

ميتسوبيشي تعلن عن أسعار أتراج 2023

5 سيارات أوتوماتيك أقل من 100 ألف جنيه

أسعار ام جي RX5 الجديدة

ترشيحاتنا

خناقة في اتحاد الكرة بسبب المدير الفني للجبلاية.. تفاصيل

وسط دوي صفارات الإنذار.. إطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل

أسعار ميتسوبيشي ميراج الجديدة

مفاجأة مدوية.. فوز الزمالك على الترجي أنقذ «فيريرا» من الإقالة

بطريقة خاصة.. تجهيز ثنائي الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 8-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وعد السعودية تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في جلسة تصوير جديدة

بفستان كب.. جيسي عبدو تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

شوفنا الموت بعنينا.. الصور الأولى لمصابي حادث قطار قليوب

فيديو

ابنة جورجينا وكريستيانو رونالدو تتحدث العربية|شاهد

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ