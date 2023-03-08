وسط دوي صفارات الإنذار.. إطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عن إطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل، ما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل، حيث كانت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى بعد غارة دامية ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، انطلقت صفارات الإنذار في نيرعام الكيبوتس المجاور لشمال غزة بالقرب من مدينة سديروت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخًا أطلق من غزة سقط داخل حدود القطاع.

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، استشهاد 4 فلسطينيين خلال تبادل لإطلاق النار مع القوات الإسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن منفذ عملية حوارة -الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين من بين القتلى.

وتم وضع الشرطة في القدس والمناطق المحيطة بها في حالة تأهب متزايدة وسط مخاوف من أن يحاول الفلسطينيون الانتقام من الهجوم الإسرائيلي على جنين.