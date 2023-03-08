فاجنر الروسية تعلن سيطرتها على الجزء الشرقي من باخموت

أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوزين، اليوم الأربعاء، سيطرة قواته على الجزء الشرقي من بلدة باخموت الأوكرانية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بريجوزين في تسجيل صوتي على منصة “تيليجرام”، إن "وحدات من شركة فاجنر العسكرية الخاصة سيطرت على الجزء الشرقي من باخموت"، مضيفًا "كل شيء شرق نهر باخموتكا تحت سيطرة فاجنر بالكامل".

وكانت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أفادت أمس الثلاثاء بأن القوات الأوكرانية واصلت صد الهجمات الروسية على مدينة باخموت المنكوبة، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وأضافت أن القوات الروسية مازالت تواصل هجومها القوي في اتجاه باخموت، ويصد المدافعون الأوكرانيون عن المدينة الهجمات الروسية في كل من مدن إيفانيفسكي وكليششيفكا وباخموت.