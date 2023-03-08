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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية غير مرخصة بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال عدة إجراءات لحماية حقوق المواطن وضبط الأسواق.

وأشار إلى أنه تم تكليف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

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وأضافت وكيلة وزارة التموين بالشرقية أنه استمراراً للحملات الرقابية والتفتيشية التى تشنها الإدارات التموينية المختلفة على الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة لضبط حركة البيع والشراء وحماية المواطنين من جشع التجار وبناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين وتوجيهات محافظ الشرقية وبإشراف عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية وبناء على شكاوي واردة على بوابة الحكومة الإلكترونية بوجود أماكن غير مرخصة تمارس مهنة الصيدلة وبالتنسيق بين محمد الميهي مدير عام التجارة الداخلية والدكتورة هبه رفعت رئيس فرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية تم تشكيل حملة رقابية مكونه من السيد الديباوي وعبد اللطيف النجار وسعيد الشرقاوي من مديرية التموين ، والدكتور أيمن عادل وشيرين احمد وهند محمد من هيئة الدواء المصرية

 

وتم تحرير المحضر رقم ٢٠٠٧ لسنة ٢٠٢٣ جنح مشتول السوق ضد م . خ . م  لإدارته محل غير غير مرخص نشاط صيدلية وحيازة أدوية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وأدوية خاصه بالتأمين الصحي والمستشفيات الحكومية و تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي ٢٥٠٠٠٠ جنيه.

حماية المستهلك الشرقية وزير التموين محافظ الشرقية الداخلية منتهية الصلاحية

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