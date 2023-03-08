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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أوكرانيا على تقارير أمريكية تتهمها بتخريب خطي نورد ستريم

خطي أنبيب نورد ستريم
خطي أنبيب نورد ستريم


 



نفت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأربعاء، وجود أي علاقة لكييف بتفجيرات خطي نورد ستريم؛ وذلك ردا على تقارير استعرضها مسؤولون أمريكيون تفيد بأن جماعة موالية لأوكرانيا كانت وراء هجمات العام الماضي على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم .

وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأوكرانية لم تتورط في التخريب، الذي وقع العام الماضي، لأنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق.

وأضاف ريزنيكوف، في تصريح صحفي له في ستوكهولم قبيل اجتماع مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، ردا على تقرير في صحيفة نيويورك تايمز بأن المسؤولين الأمريكيين رأوا على المعلومات الاستخباراتية الجديدة؛ بالقول: "هذا ليس نشاطنا".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، من الاتهامات المبكرة. وقال بيستوريوس في تصريح صحفي في ستوكهولم"ربما كانت كذلك عملية كاذبة تم تنظيمها لإلقاء اللوم على أوكرانيا، وهو خيار تم التطرق إليه في تقارير وسائل الإعلام أيضا".

وأضاف أن "احتمال وجود أحدهما أو الآخر مرتفع بنفس القدر

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