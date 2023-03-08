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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تبرعت والدته بكليتها ليعيش فمات بقطار قليوب.. سامح يترك أسرته دون عائل|صور

والدة ضحية قطار قليوب
والدة ضحية قطار قليوب

تعالت أصوات القرآن في أرجاء منزل بسيط بمدينة أشمون في محافظة المنوفية، وتوافدت السيدات يتشحن بالأسود لمواساة والدة الشاب الذي راح ضحية قطار قليوب.

سامح رجب قنديل، صاحب الـ 28 عاما، والأب لطفلين، خرج صباحا من أجل العمل مستقلا قطار القاهرة، وأثناء عودته ليلا استقل القطار من أجل العودة ولكنه عاد إلى أسرته جثة هامدة.

والدة ضحية قطار قليوب 

ووسط السيدات، جلست والدته تبكي نجلها الأكبر سامح وعائل الأسرة وقالت إنه خرج صباحا في السادسة من أجل العمل في القاهرة، حيث كان يعمل “استورجي” في إحدى ورش القاهرة، وسافر من أجل لقمة العيش لأطفاله، ولديه طفلان هما زين، عامين، وريان، 4 أشهر.

وأضافت أنه خرج بعدما اطمأن عليها وعلى والده، وفي التاسعة مساءً تأخر عن موعد وصوله ليتفاجأوا أن هاتفه مغلق وهناك حادث قطار، مؤكدة أنهم توجهوا للبحث عنه بين المصابين أملا أن يكون من الناجين، ولكنه عاد جثة هامدة إلي المقابر.

تشييع جثمان ضحية قطار قليوب بمسقط رأسه في المنوفية.. صور

سامح قنديل ضحية حادث قليوب.. زرع كلية لتعود له الحياة فخطفها قطار منوف

وأشارت إلي أن نجلها تعرض لفشل كلوي منذ عامين، وطالب الأطباء بزراعة كلية له، فتبرعت له بكلية من أجل الحياة وإنجاب أطفال، حيث تزوج منذ 4 سنوات ولم ينجب إلا بعد زراعة الكلى.

 

والدة ضحية قطار قليوب 

فيما قالت ندى عصام، زوجته، إنهما متزوجان من 4 سنوات، وأصيب بفشل كلوي وكان يضطر لغسيل الكلى، واستدانت الأسرة وباعت أرضها ودفعوا نحو 150 ألف جنيه من أجل زراعة الكلى، وما زال عليهم ديون من العملية.

وأضافت أن زوجها تحدث معها أثناء استقلاله القطار ليطمئن على نجله ويتحدث معه، وبعد ذلك أغلق هاتفه، مؤكدة أن الخبر كان صدمة للجميع ولم تتخيل ما حدث.

زوجة ضحية قطار قليوب 

وتابعت: "أنا راضية بقضاء ربنا بس مين هيصرف على عيالي، هو اللي كان شايل البيت من أبوه وأمه، كان بيشتغل علشانهم وعلشان ولاده".

وأوضحت أن زوجها كان "ماشي بالعلاج"، وكان لا يقدر على العمل الشاق، إلا أنه كان يضطر إلى السفر والعمل من أجل أطفاله وأسرته.

زوجة ضحية قطار قليوب 

ويعد سامح قنديل أحد ضحايا قطار منوف الذي اصطدم بحاجز بمحطة قليوب، أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 21 آخرين، بينهم 7 تم حجزهم في المستشفى لكونهم بحالة حرجة.

نجل ضحية قطار قليوب 

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا بخصوص حادث قطار قليوب، أوضحت فيه أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار منوف رقم557 /3027 ركاب «شبرا/ منوف/كفر الزيات» على سكة النفادي في محطة قليوب لمقابلة قطار 550، تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر في السير، فدخل القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية في نهاية السكة، وخرج الجرار والعربة الأولي عن القضبان نتيجة التصادم.

والدة ضحية قطار قليوب 

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رئيس هيئة السكك الحديدية وجميع قيادات الهيئة بالتوجه إلى مكان حادث قليوب والدفع بجميع معدات الرفع إلى موقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات.

سامح ضحية قطار قليوب 

كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع السلامة والجودة، للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئولين وحصر التلفيات والحادث بعيدا عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة.

أسرة ضحية قطار قليوب
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