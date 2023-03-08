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رئيس التحرير
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قيادي بمستقبل وطن: مبادرة "كتف في كتف" نموذج للتكافل بين أبناء الشعب الواحد

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، على أهمية مبادرة "كتف في كتف"، التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، باستاد القاهرة الدولي، باعتبارها أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم والتي تهدف إلى دعم الشرائح الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، وتأمين احتياحاتهم الغذائية، مع دخول شهر رمضان، مؤكدا على أن المبادرة نموذجا مبتكرا لتعزيز لدعم وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

وقال "رزق" فى بيان صحفى له ، إن المبادرة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، من خلال توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية، يتم توزيعها على 4 مليون أسرة مصرية من الأسر الأولى الرعاية في جميع المحافظات، حتى الحدودية، قبل شهر رمضان المبارك، لافتا إلى المبادرة تتضمن أيضا إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتقديم الوجبات الجاهزة إلى غير القادرين، مشددا على أهمية تكامل جهود المجتمع المدني لخدمة المواطنين في كل أرجاء مصر.

وطالب القيادي بحزب مستقبل وطن، الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم للمجتمع المدني، باعتباره شريكا في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مشاركته بجانب الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين، نتيجة الضغوط الاقتصادية التى فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الأزمة العالمية، مشددا على أهمية دعم ثقافة العمل التطوعي الخيري بين جميع المواطنين.

وشدد "رزق"، على أهمية توحيد جهود العمل الأهلى من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلى الذي يضم عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، داعيا جميع الجمعيات الخيرية بالانضمام إلى التحالف والعمل تحت مظلته حتى يتثني للمجتمع المدني القيام بدور اجتماعي بارز ما كان ليحدث لولا هذا التحالف، مؤكدا على أهمية التطور الذي طال العمل الأهلى في مصر بفضل التحالف الوطني، فلم يعد العمل الخيري مقتصرا على تقديم المساعدات العينية المباشرة ولكن امتد أيضا إلى النشاط التشغيلي وتوفير فرص والعمل وتعزيز الإنتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين.

استاد القاهرة الدولي مبادرة كتف في كتف شهر رمضان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي العمل التطوعي الخيري

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