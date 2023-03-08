تعليمات جديدة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات واستعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات هامة للمدارس الثانوية بشأن تسجيل استمارة 1 سرى للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال تعليمات رسمية عاجلة أرسلتها للمدارس الثانوية بشأن استعدادات إجراءات تسجيل استمارة 1 سرى للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على ضرورة مراجعة بيانات المعلمين والموظفين، واستيفاء مادة التدريس لكل معلم بعناية شديدة، كما يجب أن يراعى أنه في حالة المدارس الثانوية ظهور جميع المواد التي يتم تدريسها في المرحلة الثانوية بكشوف "1 عضوية سرى مع ملاحظة أنه في حالة عدم ظهور مادة تدريس معينة مثلا يعنى هناك خلل في تعنية استمارة "1 " عضوية سري.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة اختيار الصف أو الصفوف التي يدرس لها المعلم مع مراعاة أنه في حالة وظائف الإدارة المدرسية (مدير ناظر وكيل) إذا كان متفرغ بدون جدول يجب اختيار خانة "بدون جدول " في حالة المدارس التجريبية رسمي لغات يجب تحديد اللغة الأجنبية التي يدرس بها المعلم المواد العلمية أو الأدبية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنيفي تعليماتها الصادرة للمدارس الثانوية، إلى ضرورة استيفاء مواقع الندب للامتحانات بكل دقة وترفق المستندات مع كشوف استمارة "1" عضوية حتى لا يتعرض المسئول للمساءلة القانونية، ويتم الاختيار في خانة الملاحظات حالات المعلمين الأتية (عجز نسبة 5 كفيف وضعيف البصر، العمل جزء من الوقت ومستبعد أمنيا) مع إرفاق المستندات الدالة مع كشوف "1 "عضوية سرى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يتم استيفاء بيان العمل داخل المدرسة لكل «معلم موظف» وذلك على المسئولية الكاملة لمدير ناظرالمدرسة، وبعد الانتهاء من استكمال استمارة 1 عضوية سرى لكل العاملين بالمدرسة يجب طباعة الكشوف وإتباع تعليمات الطباعة عند وجود أي مشكلات عند الطباعة، مشددا علي مراجعة بيانات المعلمين بكل دقة بالكشوف وخاصة بيانات الوظيفة على الكادر والعمل داخل المدرسة - المادة ....الخ".

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أنه عند وجود أي خطأ في البيانات الوظيفية للمعلم أو الأساسية مثل الاسم الوظيفة على الكادر ..الخ وكذلك في حالات نقل أو ندب معلم من المدرسة إلى جهة أخرى، يجب إبلاغ قسم الإحصاء بالإدارة مع تقديم المستندات اللازمة وتحديد الجهات التي نقل أو تدب اليها المعلم بكل دقة حتى يتسنى لقسم الإحصاء تنفيذ هذه القرارات أو التعديلات على قاعدة البيانات .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه بعد التأكد من إجراء التعديلات المطلوبة، يجب طباعة كشوف 1 عضوية سري للمدرسة وإستيفاء التوقعات والأختام وتسلم كشوف للجنة الإدارة المختصة.