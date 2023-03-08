الداخلية تواصل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. صور

واصلت وزارة الداخلية مشاركة المرأة المصرية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارة لعدد من السيدات المُعيلات بمنازلهن بمنطقتى القطامية بمحافظة القاهرة ومنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة ، وكذا إستقبالهن بالنوادى ومراكز الشباب لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة حيث تم خلال تلك الزيارات توزيع (عبوات مواد غذائية) عليهن.

ولاقى ذلك، استحسان السيدات المعيلات اللاتي توجهن بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى.

كما أوفدت الوزارة عدد من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لزيارة عدد من السيدات المُعيلات بمنازلهن على مستوى الجمهورية، وتقديم الهدايا (عبوات مواد غذائية) لهن.

وفي سياقٍ آخر قام قطاع الرعاية الاجتماعية، تنسيقاً وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتنظيم إحتفالية بنادى ضباط أمن القاهرة بالمنيل لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات رفقة مشرفيهم تتضمن رحلة نيلية وفقرات ترفيهية ومأدبة غذاء تقديراً لمسيرة عطائهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.. ولاقى ذلك استحسان السيدات المعيلات الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى.

وذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتقديراً للدور الهام للمرأة المصرية وفى ضوء الإحتفال "باليوم العالمى للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم".

17FE5F91-4D26-4E50-8F8C-C90290A7337E

BDC6F3BF-CB56-4CE2-BABD-A05E9B707D1F

EFA2F96D-0AFE-4F23-B227-5CC3DAF63BF6