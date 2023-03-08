خالد ميري: حصلت على 6 ملايين جنيها لدعم علاج أعضاء النقابة

استقبل منذ قليل اتحاد عمال مصر الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار، المرشح نقيبًا للصحفيين، جولاته الانتخابية بزيارة مقر اتحاد العمال وذلك لعرض برنامجه، استعدادًا للانتخابات

وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين والصحافه والإعلام في بداية كلمتة انة يجب علي الجميع دعم من يحقق الاستقرار في نقابة الصحفيين و ذالك يتوفر في الصحفي خالد ميري

و اضاف البدوي ان نقابة الصحفيين بمثابة الشقيق لاتحاد العمال في الصحافة و اختتم حديثة بتمني التوفيق و النجاح للكاتب خالد ميري

وأشار خالد ميري في بداية كلمته، بسعادته الكبيرة بالتواجد اليوم في مقر اتحاد العمال و اوضح الميري في بداية حديثة أن نقابة الصحفيين، هي نقابة الرأي و المهنية موضحا أنه لا يستطيع انكار ان المهنة تواجة الكثير من الصعوبات ولكن لديه حلول لمشاكل المهنة و هو ما سيقوم بتنفيذة إذا اصبح نقيبا للصحفيين

و اختتم خالد ميري كلمته بالإعلان عن اولوياتة في النقابة هو إحداث نهضة في علاج اعضاء النقابة موضحا انه بالفعل قد حصل على ٦ مليون جنية بعض المؤسسات لدعم علاج اعضاء النقابة بالاضافة الي الحصول على تمويل من الدولة ايضا للنهوض بملف علاج اعضاء نقابة الصحفيين و تابع قائلا دة ملف كبير اي خطوة فية بتتكلف ملايين

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