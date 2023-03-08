جريمة نص الليل| حكاية جلسة صلح بالإسكندرية تنتهي بقتل زوجة وأطفالها وعائلتها بـ 20 رصاصة

زوج يقتل زوجته ووالديها وشقيقها و3 من أبنائه

العثور على 20 فارغ طلق ناري أطلقها المتهم بجوار الضحايا

مشاجرة بينه وبين زوجته وعدم موافقتها على الرجوع إليه وراء الدافع

جريمة نكراء يندى لها الجبين، وقعت بمنطقة أبو سليمان، حينما أقدم زوج على قتل زوجته وأولاده وأسرة زوجته بالكامل رميا بالرصاص، دون معرفة سبب لذلك، سوى وفقًا لكلام الجيران، وجود خلافات زوجية.

مفاجآت في معاينة النيابة



وعاينت النيابة العامة في الإسكندرية، على الفور، موقع جريمة قتل زوج لزوجته ووالديها وشقيقها و3 من أبنائه، إثر وقوع خلافات زوجية.

وتبين من معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة بمنطقة المحروسة بأبو سليمان، وجود الجثث وسط بركة من الدماء والعثور على 20 فارغ طلق ناري أطلقها المتهم على المجني عليهم.

قرارات النيابة

وقررت النيابة التحفظ على الزوج مرتكب الجريمة، وحبسه على ذمة التحقيقات، مع سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان عن وقوع الجريمة وتفاصيلها، كما قررت نقل جثامين القتلى للمشرحة لتوقيع الكشف عليهم والتصريح بدفنهم.

أسماء الضحايا



وحصل “صدى البلد” على أسماء الضحايا، وهم: "نورهان. م. أ" (الزوجة)، و"سماح. س. إ" (والدة الزوجة)، و"محمد. ا. ح" (والد الزوجة)، و"أحمد. م. ا" (شقيق الزوجة)، والأبناء الثلاثة هم: "أسر ي. ع"، و"وعد. ي. ع"، و"أسيل. ي. ع"، وتم نقلهم للمشرحة تحت تصرف النيابة.

بينما أصيب الطفل “ياسين. ي. ع” بطلق ناري، وتم نقله بالإسعاف إلى مستشفى الجامعة بحالة حرجة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الرمل ثان حول بلاغ من أهالي منطقة أبو سليمان، بإطلاق شخص طلقات رصاص على أسرته.

وعلى الفور انتقلت قوات أمن الإسكندرية لموقع البلاغ، وتبين أن الشخص المذكور أطلق النيران على زوجته وحماه وأبنائه، بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، وعدم موافقتها على الرجوع إليه خلال انعقاد جلسة للصلح بين الطرفين، وأسفر الحادث عن مصرع الزوجة والأبناء ووالد الزوجة وشقيقها، وتم نقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة في الإسكندرية لتتولى التحقيق، وفرضت قوات أمن الإسكندرية كردونًا حول المنزل، وقررت النيابة ندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة ورفع البصمات وكشف تفاصيل الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.