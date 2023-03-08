عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل النواب توافق على اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

اجتماع لجنة النقل
اجتماع لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) بمبلغ 41 مليار ين ياباني، لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثانية"، والموقع في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022.

وبمقتضى اتفاق القرض الذي يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والجايكا، وفي نطاق التفاهم الحالي، سينظم اتفاق القرض المشار اليه طبقا لأحكام وشروط القرض، وكذا إجراءات استخدامه، ويتضمن عدة قواعد منها فترة السداد 30 عاما، وفترة السماح 10 سنوات، سعر الفائدة واحد من عشرة في المائة "1.,% سنويا.

وتنص المذكرة الإيضاحية، التى وقعتها وزارة التعاون الدولي في القاهرة بتاريخ 26 ديسمبر 2022 خطاب الدولى ( الجايكا)، بمبلغ لا يتعدى 41  مليار ين ياباني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن قرض ياباني مقدم من وكالة اليابان للتعاون مصر العربية، وذلك طبقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى الشريحة الثانية.

ويهدف القرض إلى تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز جهود التنمية في جمهورية مصر العربية.

وبمقتضى اتفاق قرض يتم إبرامه بين جمهورية مصر العربية ووكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا)، يتضمن أحكام وشروط القرض، وكذا إجراءات استخدامه كالتالي: سعر الفائدة واحد من عشرة في المائة (0.1%) سنوياً فترة السحب: 13 عاماً، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض حيز النفاذ، ويمكن أن تمتد فترة السحب بموافقة السلطات في مصر واليابان. 

ويكون سعر الفائدة للجزء من القرض الذي يغطي مدفوعات استشاري المشروع واحدا من مائة في المائة (0.01%) سنوياً. 

ويتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض على إجمالي قيمة القرض بنسبة اثنين من عشرة بالمائة (0.2%)، ويتم رد القيمة المعادلة لواحد من عشرة في المائة (0.1%) من إجمالي قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب، وإتمام الصرف خلال فترة السحب.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، تعفى حكومة جمهورية مصر العربية “الجايكا” من جميع الرسوم المالية والضرائب المفروضة في جمهورية مصر العربية المتعلقة أو الناتجة عن القرض، وكذلك الفائدة الناجمة عنه، وتتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة نحو ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح، ومن ثم تكون فترة السداد: 30 عاماً، وفترة السماح 10 أعوام.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد حكومة جمهورية مصر العربية حكومة اليابان مترو أنفاق القاهرة الكبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

مفيش رسوم.. خبير يكشف الفرق بين الكريدت والديبت في الـ ATM

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

صراخ هستيري.. شاهد لحظة وقوع زلزال توقعه العالم الهولندي بالفلبين| فيديو

ترشيحاتنا

عملت خدي مداس.. صاحب تمثال مجدي يعقوب يفتح النار على صندوق التنمية الثقافية

بيان عاجل من ألمانيا بشأن السفينه المستخدمة في تفجير نورد ستريم

السيسي يستقبل وزير دفاع أمريكا.. ويؤكد حرصه على تدعيم الشراكة الاستراتيجية

سائق قطار قليوب خلال التحقيقات: معرفتش اتحكم في القيادة ونسيت مكان التهدئة

بسبب هذه البطاريات.. شاهد لحظة انفجار منزل في بريطانيا

حول الزلزال المرتقب|العالم الهولندي يدخل في صدام مع أحد مهندسي وكالة ناسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

بـ«جيب أخضر».. درة تخطف الأنظار بلوك ناعم احتفالا باليوم العالمي للمرأة

عن 128 عاما.. وفاة الأفريقية جوانا مازيبوكو أكبر معمرة في العالم

أطفال أورام قنا تتفاعل مع عروض مسرح الجنوب.. صور

فيديو

زلازل تركيا المدمرة .. ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش بسبب الهزات الأرضية "فيديوجراف"

وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

بعد غياب طويل.. مجدي أبو عميرة يكشف كواليس حوار جمعه بأميرة العايدي وروجينا

مقلب.. كريم فهمي يصيب ريهام عبدالغفور بالفزع في كواليس «أزمة منتصف العمر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ