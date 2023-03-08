عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 آيات يكتب لك بها قصراً في الجنة.. يغفلها الكثيرون

القرآن الكريم
القرآن الكريم

يغفل الكثيرون عن 3 آيات يكتب لك بها قصراً في الجنة، حيث كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، خلال حديثه عن فضائل سورة الإخلاص. 

3 آيات يكتب لك بها قصراً في الجنة

وقال مرزوق إن من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بني الله تعالى له قصرا فى الجنة، مستدلا بما جاء عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قرأ (قل هو الله أحد) حتى يختمها عشر مرات ، بنى الله له قصرا فى الجنة ، فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا أستكثر يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكثر وأطيب) رواه أحمد والطبراني وهو بمجموع طرقه يبلغ رتبة الحسن.

وتابع: هذا من الأحاديث التي تجعل المسلم يكثر من قراءة تلك السورة العظيمة، لافتا إلى فائدة عظيمة في قراءة سور الفاتحة والإخلاص والفلق والناس بعد صلاة الجمعة سبع مرات لكل سورة. 

قراءة سورة الإخلاص كل ليلة.. بهذه الكيفية تتحقق لك براءة من الشرك

حكم قراءة سورة الفاتحة بنية شفاء المرضى وقضاء الحاجات

فضائل سورة الإخلاص

وقال: الحفظ من الجمعة إلى الجمعة الأتيه، ورد هذا في أثر موقوف على السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت : (من قرأ بعد الجمعة (الحمد) و(المعوذتين) و( قل هو الله أحد) سبعا سبعا حفظ إلى الجمعة الأخرى)، قال وكيع : فجربناه فوجدناه كذلك. 

كما أورده صاحب فضائل القرآن الكريم وعزاه إلى فضائل القرآن لابن الضريس وقال إسناده حسن، ورواه البيهقي فى الشعب وأبوعبيد فى فضائل القرآن ولم يذكر فيه الحمد .

ولفت إلى أنه من فضائل سورة الإخلاص اشتمالها على الاسم الأعظم، لما ورد عن بريدة قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يقول (اللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) قال : فقال -صلى الله عليه وسلم - والذي نفسي بيده سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سأل به أعطى ) انظر سنن الترمذي ج9 ص 313 ، سنن أبي داود ج4 ص 362 ورواه ابن ماجة وابن حبان بسند صحيح .

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : هذا أرجح الأحاديث سندا في تعيين الاسم من جميع ما ورد فى ذلك انظر فتح الباري ج23 ص 264، مشددا: ومن ثم فعلى من كانت له حاجة أن يدعو ويتوسل بما ورد فى ذلك الحديث فقمن أن يستجاب له إن شاء الله تعالى .

الجنة آيات الدكتور مختار مرزوق كلية أصول الدين سورة الإخلاص فضائل سورة الإخلاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

مفيش رسوم.. خبير يكشف الفرق بين الكريدت والديبت في الـ ATM

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة النصف من شعبان 1444 .. 10 كلمات مستجابة للرزق وجبر الخواطر

دعاء ليلة النصف من شعبان ويومها لقضاء الحوائج .. أدركه بـ 13 كلمة

مواقيت الصلاة ليلة النصف من شعبان ويومها .. و5 كلمات مستجابة للصائمين

فتاوى الصيام| هل تبطله الحقنة الوريدية أو العضلية؟.. وحكم إخراج الكفارة بدلا من الصوم

النشرة الدينية .. الأزهر يوجه بإرسال إعانات عاجلة لمسلمي الروهينجا .. 10 أمور لاغتنام ليلة النصف من شعبان .. كيف تنجو من الزلازل

ليلة النصف من شعبان .. 4 أعمال أوصى بها النبي فلا تغفلها

ليلة النصف من شعبان .. الصوفية تختتم احتفالاتها بـ أسد الصعيد عبدالرحيم القنائي

حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة .. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

بالغاز المسيل للدموع.. تدخل عاجل من الشرطة اليونانية لفض الاحتجاجات بعد حادث القطار

ارتفاع شديد لـ الدولار.. العملة الامريكية تسجل أعلي مستوياتها عالميا

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

زفاف يتحول إلى مأساة.. مصرع 14 شخصاً غرقاً قبالة سواحل اليمن

3 آيات يكتب لك بها قصراً في الجنة.. يغفلها الكثيرون

مستشفى الفن "عرض مستمر"| دعاء رجب تنجو من الموت.. إصابة صابر الرباعى.. وشيرين الطحان تشكو أزمة قلبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يؤكد على ضرورة المشي بهذه الطريقة

بعد العثور على ممر سري..عالم آثار:الهرم الأكبر مليء بالألغاز وسنشهد اكتشافات عظيمة|خاص

شاهد| أول صور من حناء ابنة الملك عبد الله.. ورسالة مؤثرة لوالدتها

نشرة المرأة والصحة| ماذا يحدث لجسمك عن بلع العلكة.. 5 علامات خطيرة تشير لارتدائك حمالة صدر غير مناسبة

فيديو

زلازل تركيا المدمرة .. ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش بسبب الهزات الأرضية "فيديوجراف"

وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

بعد غياب طويل.. مجدي أبو عميرة يكشف كواليس حوار جمعه بأميرة العايدي وروجينا

مقلب.. كريم فهمي يصيب ريهام عبدالغفور بالفزع في كواليس «أزمة منتصف العمر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ