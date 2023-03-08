سكرتير عام مساعد البحيرة يبحث تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية

عقد اليوم كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعاً تنسيقياً لبحث تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير آليات العمل بالمنظومة، وتزويدها بالخدمات التي تهم المواطنين لاسيما تطوير منظومة إصدار جميع التراخيص المميكنة.

و أكد السكرتير العام المساعد خلال الاجتماع، علي أن المحافظة تسعى دائما لتطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين، بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية.

إجتماع لبحث تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة لخدمة المواطنين بالبحيرة

إجتماع لبحث تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة لخدمة المواطنين بالبحيرة

إجتماع لبحث تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة لخدمة المواطنين بالبحيرة

كما أشار ياسر ابو همام المشرف العام على المراكز التكنولوجية، إلى أن المحافظة قامت بإنشاء 15 مركز إصدار تراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وهذه المراكز تقدم 641 خدمة، وأن عدد المعاملات السنوية 210 آلاف طلب، إضافة إلى مركز متنقل فى مدينة بدر لتقديم كل الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وكذا إنشاء شبابيك مستقلة بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقي الطلبات، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تطوير والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، والعمل على تدريب العاملين بها لزيادة قدرتها فى تقديم الخدمات السريعة والمميزة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة فى هذا الشأن.