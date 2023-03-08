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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قفزت من أعلى كوبري الجامعة..

الضفادع البشرية تنقذ سيدة من الغرق في مياه النيل بالجيزة

صدى البلد

أنقذت الضفادع البشرية من قوات الإنقاذ النهري بالجيزة سيدة قفزت من أعلى كوبري الجامعة في مياه نهر النيل لتتخلص من حياتها، إلا أنه تم انتشالها من المياه قبل الغرق. 

تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بقفز سيدة في مياه نهر النيل دائرة قسم الجيزة.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة برجال الإنقاذ النهري وأنقذ رجال الضفادع البشرية السيدة قبل غرقها وتم نقلها إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

كشفت التحريت أن السيدة تدعى م . م تبلغ من العمر 42 سنة، مقيمة بمنطقة العمرانية غرب المحافظة وانها حاولت التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية إلا ن الضفادع البشرية نجحت في انقاذها. 

الضفادع البشرية كوبري الجامعة قوات الإنقاذ النهرى الحماية المدنية النجدة

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