تأهل 6 مصريين لنصف نهائي كأس العالم للخماسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي ، التي تستضيفها مصر في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس ، وهو الحد الأقصى للتأهل للنهائي لأي دولة من الدول المشاركة في البطولة.

تأهل مهند شعبان بعد تصدره للمجموعة الأولى بالتصفيات بمجموع نقاط 1180 نقطة، كما تأهل من المجموعة ذاتها كل من أحمد أشرف عقب احتلاله المركز الثالث برصيد 1179 نقطة، وأحمد الجندي عقب احتلاله للمركز الخامس بالمجموعة برصيد 1178نقطة، وإسلام حامد عقب احتلاله المركز السادس بالمجموعة برصيد 1178 نقطة.

وتأهل من المجموعة الثانية من التصفيات كل من: محمد الجندي عقب احتلال المركز الثاني بالمجموعة برصيد 1181 نقطة، و معتز وائل عقب احتلاله المركز الثالث عشر بالمجموعة برصيد 1169 نقطة.

و حسب نظام البطولة تأهل أول 18 لاعب من كل مجموعة من مجموعتي التصفيات إلى الدور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم الجمعة 10 مارس بمشاركة 36 لاعب يتم تقسيمهم على مجموعتين، على أن يتأهل 18 لاعب للدور النهائي بواقع 9 لاعبين من كل مجموعة، ويقام نهائي فردي الرجال و السيدات يوم السبت الحادي عشر من مارس الجاري.

وتقام غدا منافسات نصف نهائي السيدات بمشاركة اربع مصريات هن : سلمى عبد المقصود ، ملك إسماعيل ، أميرة قنديل وهايدي عادل.

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