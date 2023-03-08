فيديو من داخل الحفل.. ممر شرفي لأعمال هاني شنودة فى حفل تكريمه

تبدأ بعد قليل حفل تكريم الفنان هاني شنودة والذي يقام على مسرح أبو بكر سالم بالرياض وسط حضور عدد كبير من مطربي مصر والعالم العربي.



ونشرت الصفحة المنظمة للحفل فيديو بعد انتهاء كافة التجهيزات استعداد لاستقبال النجوم، وتضمن الفيديو ممر شرفي لأعمال هاني شنودة ووضع البوسترات الخاصة بأعماله الفنية خاصة فى السينما والتلفزيون ومنها فيلم المشبوة وشمس الزناتي والغول و88 جنايات.

بدء توافد النجوم على حفل هاني شنودة

وبدأ توافد نجوم الفن على حفل ذكريات هاني شنودة في الرياض من بينهم الفنانة ليلى علوى، صلاح الجهيني، حسن الرداد، الهام شاهين.

نجوم حفل هاني شنودة

ووصل عدد كبير من المطربين المصريين، اليوم، المشاركين في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة، والذي يقام مساء غدا الأربعاء بالرياض.

حضر حتي الآن كل من عمرو دياب ومحمد منير ومي فاروق ومصطفي حجاج ومنى عزيز، بالإضافة إلي أحمد عدوية الذي وصل على كرسي متحرك لصعوبة حركته.

تعليق هاني شنودة على حفل تكريمه

وعلق الموسيقار هاني شنوده على حفل تكريمه في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وكتب عبر حسابه على تويتر: “تشرفت بلقاء المستشار تركي آل الشيخ وسعدت بمبادرته الكريمة، ولم يفاجئني وعيه الفني وحرصه علي نشر الثقافة، ولكني فوجئت باهتمامه بشخصي المتواضع، شكرا تركي آل الشيخ”.





هاني فرحات يقدم أهم حفلاته

ويقدم الموسيقار هاني فرحات واحدة من أهم حفلات موسم الرياض الليلة، والتي عمل عليها لفترة طويلة حتى تليق بمكانة وتاريخ هاني شنودة، وفي حديثه لبرنامج الحكاية مع عمرو اديب قال فرحات أن هناك اهتمام خاص جدا من المستشار تركي آل الشيخ بهذا الحفل وطلب مني العمل عليه منذ شهرين ونصف بشرط أن تكون الموسيقى كأنه تم تأليفها بروح وحداثة اليوم مع الحفاظ على هوية وشخصية هاني شنودة وبالفعل بدات العمل فورا وكان يتابعني يوميا لمتابعة أخر المستجدات.