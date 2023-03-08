عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديو من داخل الحفل.. ممر شرفي لأعمال هاني شنودة فى حفل تكريمه

ممر شرفي لهاني شنودة
ممر شرفي لهاني شنودة

تبدأ بعد قليل حفل تكريم الفنان هاني شنودة والذي يقام على مسرح أبو بكر سالم بالرياض وسط حضور عدد كبير من مطربي مصر والعالم العربي.

ونشرت الصفحة المنظمة للحفل فيديو بعد انتهاء كافة التجهيزات استعداد لاستقبال النجوم، وتضمن الفيديو ممر شرفي لأعمال هاني شنودة ووضع البوسترات الخاصة بأعماله الفنية خاصة فى السينما والتلفزيون ومنها فيلم المشبوة وشمس الزناتي والغول و88 جنايات.

 

بدء توافد النجوم على حفل هاني شنودة

وبدأ توافد نجوم الفن على حفل ذكريات هاني شنودة في الرياض من بينهم الفنانة ليلى علوى، صلاح الجهيني، حسن الرداد، الهام شاهين.

نجوم حفل هاني شنودة

ووصل عدد كبير من المطربين المصريين، اليوم، المشاركين في حفل تكريم الموسيقار  هاني شنودة، والذي يقام مساء غدا الأربعاء بالرياض.

 حضر حتي الآن كل من عمرو دياب ومحمد منير ومي فاروق ومصطفي حجاج ومنى عزيز، بالإضافة إلي أحمد عدوية الذي وصل على كرسي متحرك لصعوبة حركته.

 

تعليق هاني شنودة على حفل تكريمه

وعلق الموسيقار هاني شنوده على حفل تكريمه في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وكتب عبر حسابه على تويتر: “تشرفت بلقاء المستشار تركي آل الشيخ وسعدت بمبادرته الكريمة، ولم يفاجئني وعيه الفني وحرصه علي نشر الثقافة، ولكني فوجئت باهتمامه بشخصي المتواضع، شكرا تركي آل الشيخ”.

 

هاني فرحات يقدم أهم حفلاته

 ويقدم الموسيقار هاني فرحات واحدة من أهم حفلات موسم الرياض الليلة،  والتي عمل عليها لفترة طويلة حتى تليق بمكانة وتاريخ هاني شنودة، وفي حديثه لبرنامج الحكاية مع عمرو اديب قال فرحات أن هناك اهتمام خاص جدا من المستشار تركي آل الشيخ بهذا الحفل وطلب مني العمل عليه منذ شهرين ونصف بشرط أن تكون الموسيقى كأنه تم تأليفها بروح وحداثة اليوم مع الحفاظ على هوية وشخصية هاني شنودة وبالفعل بدات العمل فورا وكان يتابعني يوميا لمتابعة أخر المستجدات.

هاني شنودة الفنان هاني شنودة حفل تكريم الفنان هاني شنودة ممر شرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

التأجيل هو الحل.. مواجهة الأهلي والقطن الكاميروني تثير أزمة في الدوري

موضوعات متعلقة

دنيا سمير غانم تبحث عن شقيقها المفقود فى برومو جت سليمة

منير وسعد وصالح على رأس القائمة.. منافسة قوية بين المطربين في دراما رمضان

في ذمة الله .. كاظم الساهر يعلن وفاة أحد أعضاء فرقته الموسيقية

خناقات وابتهالات في البرومو الأول لمسلسل رمضان كريم.. فيديو

بصور الكواليس.. مريم محمود الجندي توجه رسالة لأبطال بالطو بعد انتهاء حلقاته

شريف منير يصل السعودية لحضور حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة

سرقة عنبة في «1000 حمد الله على السلامة» ليسرا ومحمد ثروت.. صور

خروج فوازير دينا الشربيني ورنا رئيس من موسم رمضان

ترشيحاتنا

انتهاكات عدوانية.. الكويت والبحرين تدينان اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين

بسبب الأمطار.. حالة من الاستنفار بالعاصمة العراقية بغداد.. ماذا يحدث؟

كارنيه عضوية الأهلي | نجل صلاح قابيل يهدي مقتنيات والده لمتحف الفن المصري

قائمة المنقولات الزوجية اتق الله فى كريمتنا ..أول تعليق لعريس الإسكندرية عليها

تخفيضات 30% قبل رمضان 2023| الأرز بـ 15 جنيها.. وهذا سعر اللحوم في منافذ الزراعة

للمهام اليومية.. سيتروين مستعملة بـ 90 ألف جنيه | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عُقب سيجارة أحرقها.. تعرف على موعد افتتاح كاتدرائية نوتردام للزوار|تفاصيل

بفستان لافت.. أحلام تستعرض أناقتها في ‫سعودي آيدول| شاهد

بفستان لافت.. بشرى تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

لا نملك لها سوى الدعاء.. تفاصيل أزمة صحية كبيرة لـ شيرين الطحان

فيديو

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

حقيقة تسونامي وانحسار مياه شواطئ البحر المتوسط | ماذا يحدث ؟

رفضت الرجوع للبيت فقتل العيلة كلها .. تفاصيل مذبحة الإسكندرية |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ