الرقابة المالية: 18.5مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 11 شهرا

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2022 بمعدل 52.3% .



وأوضح تقرير الرقابة المالية فى تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة سجلت 18.5مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2022 مقابل 12 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى 2021 بنمو 52.3%.

ويشار إلى أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ حوالي 19.5%،بحسب اخر تقارير صادرة عن هيئة الرقابة المالية عن هذه الفترة .

150 مليار جنيه استثمارات مستهدفة

وتستهدف هيئة الرقابة المالية خلال المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) الوصول بحجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.