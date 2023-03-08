الأوقاف: انطلاق الدورة الدولية لعلماء وأئمة تنزانيا وبوركينافاسو والسودان.. الأحد

أعلنت وزارة الأوقاف الدورة الدولية لعلماء وأئمة دول تنزانيا وبوركينافاسو والسودان بالإضافة إلى مجموعة متميزة من أئمة أوقاف مديريتي شمال سيناء والبحر الأحمر عبر برنامج zoom. انعقاد يومي الأحد والاثنين القادمين الموافقين 12و 13/ 3/ 2023م .

يحاضر في اليوم الأول الدكتور عبد الفتاح غنيمة (أستاذ التاريخ والفلسفة بجامعة المنوفية) حول مخاطر الإرهاب، ويحاضر في اليوم الثاني والدكتور محمد عمر (أستاذ الأديان بكلية الدعوة الإسلامية) حول مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته. حيث تستمر الدورة يومي الأحد والاثنين.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها الدائم على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها،