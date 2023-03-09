أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 9-3-2023

يرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 9 مارس 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.



سعر الذهب دون مصنعية



عيار 24 الأعلى سعرا



وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 2114 جنيها .



سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس نحو 1938جنيها.

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 1850جنيها .

الذهب عيار 21



سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 1586جنيها .

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 1233جنيها.



عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا اليوم الخميس نحو 1057جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم الخميس نحو 14800جنيها .

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو 2.1مليون جنيه

سعر آوقية الذهب

وسجل الذهب عالميا نحو 1817دولار للأوقية

سعر الأوقية عالميا

أختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا:

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا و يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.