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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير أمريكي بشأن غارات إسرائيل على مطار حلب

مطار حلب
مطار حلب

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها من تأثير غارات إسرائيل على مطار حلب على المساعدات الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ردًا على سؤال حول أنباء توجيه ضربة إسرائيلية لمطار حلب، إن “أي تعطيل ممتد لتدفق المساعدات إلى سوريا سيثير قلقنا”.

وكانت وزارة الدفاع السورية، أعلنت في وقت سابق أن أضرارًا مادية أصابت مطار حلب الدولي وأخرجته عن الخدمة، وذلك بعد استهدافه بصواريخ إسرائيلية انطلقت من اتجاه البحر المتوسط، مستهدفة المطار ومحيطه.

وذكر مصدر أمني سوري أن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان إسرائيلي حاول استهداف بعض المواقع في محيط مطار النيرب شرقي مدينة حلب"، مضيفًا أن "العدوان تم من قبالة السواحل السورية".

ولفت إلى أن "الصواريخ الاعتراضية للدفاع الجوي السوري بدأت بالتصدي لصواريخ معادية حاولت الاقتراب من مطار النيرب ومطار حلب الدولي بالريف الشرقي".

وكانت وزارة النقـل بـسوريا  ممثلة في المؤسسة العامة للطيران المدني أصدرت بيانًا في وقت سابق قالت فيه إنه إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي وأدى لخروجه عن الخدمة “تقرر تحويل هبوط طائرات المساعدات الإغاثية الإنسانية لمتضرري الزلزال، والرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطاري دمشق ، واللاذقية”.

وذكرت وزارة النقل بـسوريا في بيانها قائلة “ندعو المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية”.

ولفتت إلى أن كوادر الوزارة باشرت عمليات الكشف عن الأضرار في مطار حلب الدولي، ليصار إلى إصلاحها بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية. 

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