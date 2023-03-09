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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوفر دوز .. أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة فتاة شقة الهرم

صدى البلد

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة  ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقتها فى ظروف غامضة بمنطقة الهرم، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من للمخدرات أدت لهبوط الدورة الدموية مما أدت إلى وفاتها.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة “رباب.م.ح”، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرة.، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد المترددين على المنزل وقت ارتكاب الجريمة لكشف هوية مرتكب الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأن المتوفية من مدمنة المخدرات، وإضافة التحريات أن يكون سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أوفر دوز امن الجيزة جثة فتاة الهرم جرعة مخدرات زائدة

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