عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. اعترافات فاضحة لبطلة قناة أنوش وفيديو جديد لكلب مذيعة شهيرة يثير الجدل ورسوم قرعة الحج وتفاصيل حادث قطار قليوب

صدى البلد

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددا من التقارير والأخبار الهامة كان ابرزها قرار النائب العام بحبس سائق قطار قليوب وحجز موظفي المحطة بعد الحادث الذي أودى بحياة 4 اشخاص واصابة 23 اخرين بالاضافة الى قرار عاجل من المحكمة بحث عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير وايضا فيديو مثير للجدل عن كلب مذيعة شهيرة افترس مدير بنك بالشيخ زايد 

 

كيوت.. فيديو مثير للجدل عن كلب واقعة افتراس مدير بنك بالشيخ زايد

 

مازال حادث افتراس كلب بيتبول شرس لمدير بنك في مدينة الشيخ زايد يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحالة التي وصل إليها المجني عليه محمد محب بعد دخوله في غيبوبة وقرار النيابة العامة بحبس مالك الكلب زوج مذيعة شهيرة وتسليم "البيتبول" لمديرية الطب البيطري.

 

 

ألبس خفيف وأغسل هدوم .. مفاجآت في اعترافات أنوش بطلة الفيديوهات الفاضحة

 

 

أدلت المتهمة أنوش خلال تحقيقات القضية المتهمة فيها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، باعترافات تفصيلية عن نشرها مقاطع فيديو خادشة عبر يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

 

السائق تجاوز سيمافورين.. تحقيقات النيابة: السرعة الزائدة وراء حادث قطار قليوب

 

 

قررت النيابة العامة حبس سائق قطار قليوب عقب حادث التصادم الذي وقع امس واسفر عن مصرع 4 ركاب واصيب 23 اخرين. 

 

وكشفت التحقيقات ان القطار كان يسير بسرعة زائدة وتجاوز سيمافورين رغم مضائين باللون الأحمر مما يعني ضرورة التوقف.

 

 

النيابة تأمر بحبس سائق قطار قليوب وحجز موظفي المحطة على ذمة التحقيقات

 

أمرت النيابة العامة، بحبس سائق قطار قليوب، وحجز موظفي المحطة على ذمة التحقيقات.

 

وأُخطرت النيابةُ العامة مساء أمس، الثلاثاء، بوقوع حادث اصطدام قطار الركاب رقم ٥٥٧/ ٣٠٢٧ بمحطة قليوب المحطة، والذي كان قادمًا من محطة "شبرا" إلى محطة "منوف"؛ مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاث وعشرين من الركاب وتلفيات بالجرار والعربة الأولى من القطار.

 

قرار عاجل من المحكمة في دعوى محل الكشري ضد عامل النظافة

 

أحالت محكمة جنح العجوزة، دعوى اتهام صاحب محلات كشري، لمحمد عادل المعروف إعلاميا بعامل نظافة الكشري التحرير إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك  نشر أخبار كاذبة والتشهير بالمحلات.

 

175 ألف جنيه .. الداخلية تعلن تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

 

 

أعلنت وزارة الداخلية عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من المتقدمين حال فوزهم برحلة حج القرعة لعام 1444هـ/ 2023م لإستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج والتعليمات التى يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

النائب العام فيديو مثير للجدل اعترافات أنوش بطلة الفيديوهات الفاضحة حادث قطار قليوب رسوم حج القرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

احذروا.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

موضوعات متعلقة

كيوت.. فيديو مثير للجدل عن كلب واقعة افتراس مدير بنك بالشيخ زايد

كانوا بيتسابقوا.. أقوال صادمة من ضحايا حادث قطار قليوب عن سائقي القطارين

قرار عاجل من المحكمة في دعوى محل الكشري ضد عامل النظافة

الضفادع البشرية تنقذ سيدة من الغرق في مياه النيل بالجيزة

هشم رأسها.. وفاة سيدة الجيزة بعد 10 أيام من اعتداء زوجها عليها

مقيدة بالحبال.. لغز العثور على جثة سيدة في الجيزة

لغز فيديو مدته 140 ثانية عن بيع ممبار وفشة الحمير

الإنقاذ البري يحرر شابا احتجز داخل أسانسير في إمبابة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| احذروا "الجو هيقلب تاني".. وأحمد موسى يتأثر بالدموع على الهواء لهذا السبب

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 : فرصة للاسترخاء

توتنهام يودع دوري أبطال أوروبا وميلان إلى ربع النهائي

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 9 مارس 2023 : مفاجأة رومانسية

الأقصر تستضيف معرض الملكة حتشبسوت في إطار فعاليات منتدى المرأة العالمي للفنون

ليلة رد الجميل..نجوم الوطن العربي يحتفون بتاريخ الموسيقار هاني شنودة في السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. إضافة الملح للماء عند سلق المكرونة خطير جدا.. تحذير من حقنة خافضة للحرارة للأطفال بالصيدليات

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج

بعد غياب سنوات|عدوية يغني على كرسي متحرك في احتفالية هاني شنودة بالسعودية

جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ