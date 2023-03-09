نشرة الحوادث.. اعترافات فاضحة لبطلة قناة أنوش وفيديو جديد لكلب مذيعة شهيرة يثير الجدل ورسوم قرعة الحج وتفاصيل حادث قطار قليوب

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددا من التقارير والأخبار الهامة كان ابرزها قرار النائب العام بحبس سائق قطار قليوب وحجز موظفي المحطة بعد الحادث الذي أودى بحياة 4 اشخاص واصابة 23 اخرين بالاضافة الى قرار عاجل من المحكمة بحث عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير وايضا فيديو مثير للجدل عن كلب مذيعة شهيرة افترس مدير بنك بالشيخ زايد

مازال حادث افتراس كلب بيتبول شرس لمدير بنك في مدينة الشيخ زايد يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحالة التي وصل إليها المجني عليه محمد محب بعد دخوله في غيبوبة وقرار النيابة العامة بحبس مالك الكلب زوج مذيعة شهيرة وتسليم "البيتبول" لمديرية الطب البيطري.

أدلت المتهمة أنوش خلال تحقيقات القضية المتهمة فيها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، باعترافات تفصيلية عن نشرها مقاطع فيديو خادشة عبر يوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

قررت النيابة العامة حبس سائق قطار قليوب عقب حادث التصادم الذي وقع امس واسفر عن مصرع 4 ركاب واصيب 23 اخرين.

وكشفت التحقيقات ان القطار كان يسير بسرعة زائدة وتجاوز سيمافورين رغم مضائين باللون الأحمر مما يعني ضرورة التوقف.

أمرت النيابة العامة، بحبس سائق قطار قليوب، وحجز موظفي المحطة على ذمة التحقيقات.

وأُخطرت النيابةُ العامة مساء أمس، الثلاثاء، بوقوع حادث اصطدام قطار الركاب رقم ٥٥٧/ ٣٠٢٧ بمحطة قليوب المحطة، والذي كان قادمًا من محطة "شبرا" إلى محطة "منوف"؛ مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاث وعشرين من الركاب وتلفيات بالجرار والعربة الأولى من القطار.

أحالت محكمة جنح العجوزة، دعوى اتهام صاحب محلات كشري، لمحمد عادل المعروف إعلاميا بعامل نظافة الكشري التحرير إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك نشر أخبار كاذبة والتشهير بالمحلات.

أعلنت وزارة الداخلية عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من المتقدمين حال فوزهم برحلة حج القرعة لعام 1444هـ/ 2023م لإستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج والتعليمات التى يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.