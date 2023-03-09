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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا توجد أي عروض..فرج عامر يكشف حقيقة بيع حسام حسن من سموحة

صدى البلد

أوضح فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة بيع مهاجم الفريق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “حسام حسن في اتفاق بين سموحة والاهلي علي إعارته لسموحة ٦ اشهر بنية البيع لسموحة  وهذا اتفاق بيني وبين الكابتن محمود الخطيب شخصيا ويعلم الجميع هذا الاتفاق ، ولاتوجد اي عروض لشراء حسام حسن من سموحة، وارجو عدم اثارة مواضيع ليس لها اساس من الصحة حتي لايفقد اللاعب تركيزه”. 

من جانب اخر، أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناديه يمتلك عرضًا من أحد الأندية الأوكرانية للتعاقد مع لاعب وسط فريقه "دوكو دودو" خلال الفترة الجارية.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامـج بوكس تو بوكـس:"لدينا عرضًا من أحد الأندية الأوكرانية لضم دوكو دودو لاعب وسط سموحة، مقابل 700 ألف دولار، وطلبوا دفع نصف المبلغ حاليا وتسديد الباقي بعد استلام البطاقة الدولية، والمفاوضات جارية للوصول لصيغة اتفاق مع النادي".

وأضاف: "هناك 3 لاعبين سينضمون للفريق في الموسم المقبل، وعقودهم مع ناديهم تنتهي مع ختام الموسم الجاري".

حسام حسن الأهلى فرج عامر نادي سموحة محمود الخطيب

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