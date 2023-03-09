عبد الجليل: سيف جعفر من أهم لاعبي الزمالك..ولا أتوقع الفوز على بلوزداد

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة رائعة أمام الترجي بسبب عودة الروح، مشيرا إلى أن هناك عناصر ظهرت بشكل جيد مثل سيف جعفر وأحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أن الأزمة حاليا في قلب الدفاع.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "سيف جعفر حاليا من أهم لاعبي الزمالك، ولازال لديه مستقبل كبير، كما أن زيزو استعاد جزء من مستواه وكان يتحرك بشكل جيد في لقاء الترجي، وسيف الجزيري أيضًا كان مقنع في هذه المباراة".

وأضاف: "فيريرا كان قلقًا في الفترة الماضية لذلك كان يتحدث كثيرا عن تتويج فريقه بالدوري والكأس، ومصطفى شلبي كان جيدا في اللقاء أيضًا بعدما تعرض لسلسلة انتقادات قوية خلال المرحلة الاخيرة".

وأكمل: "الترجي لم يحترم الزمالك ولذلك خد "علقة كرة" في برج العرب، ولكن لا أتوقع فوز الفريق الأبيض على شباب بلوزداد".

وتابع: "لا أضمن حالة الزمالك أمام شباب بلوزداد، الفريق قدم مستوى جيد لكن اللاعب المصري مستواه غير مضمون، والنادي الجزائري سوف يستعد بكل قوة وسيعمل للزمالك ولاعبيه حساب كبير بعد لقاء الترجي".

وأتم: "من وجهة نظري كل ما يتردد حول رغبة الأهلي في ضم سيف جعفر أو يوسف نبيه كلام (كاذب)، لو فكر النادي الأحمر في ضم أي لاعب منهم فأنه سينهي على قطاع الناشئين لديه، والتعاقد يكون أفضل مع مهاجم أجنبي من خارج مصر".