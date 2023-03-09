نادر السيد: أتمنى استمرار فيريرا مع الزمالك لنهاية الموسم

أكد نادر السيد حارس مرمى نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن فريق الزمالك استحق الفوز الكبير على الترجي التونسي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال نادر السيد حارس مرمى نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" الزمالك مطالب بالفوز في المباراتين القادمتين بالبطولة الإفريقية والتأهل للدور التالي وأتمنى استمرار فيريرا مع الزمالك لنهاية الموسم".



وتابع:" من حق لاعبي الإسماعيلي المطالبة بالحصول على مستحقاتهم وتلقيت عرضاً من الإسماعيلي في 2001" .