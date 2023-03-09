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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تشن ضربات جوية على عدة مناطق في أوكرانيا بينها خاركيف وأوديسا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مسؤولين محليين في أوكرانيا أكدوا أن روسيا شنت ضربات جوية على عدة مناطق أوكرانية بينها مدينتي خاركيف وأوديسا.

اقتصاد حرب

في سياق متصل، اجتمع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، لإعداد خطة لإمداد أوكرانيا بالسلاح قد تصل قيمتها إلى مليارَي يورو وذلك في إطار مساعي أوروبا لتفعيل "اقتصاد حرب".

وحذَّر داعمو أوكرانيا الغربيون، خلال الأسابيع الأخيرة، من أن الجيش الأوكراني الذي يطلق آلاف الذخائر يوميًا لصد الغزو الروسي، يواجه نقصًا حادًا في القذائف المدفعية من عيار 155 مليمترًا.

ووضع الوزراء الذين اجتمعوا في ستوكهولم، الأربعاء، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج ونظيرهم الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، خطة من 3 أجزاء.

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وقال ممثل كييف للصحفيين إن "أولويتنا الأولى هي أنظمة الدفاع الجوي وكذلك الذخيرة... والذخيرة... والمزيد من الذخيرة".

وكان الهدف تسريع اعتمادها فيما الجيش الأوكراني مهدد بمحاصرته في باخموت الواقعة شرق البلاد.

والمشروع القائم على مشتريات مشتركة كبيرة لطمأنة الشركات المصنعة بشأن استمرارية الطلبات، يهدف إلى تلبية الحاجات الفورية لكييف وتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوروبية على الأمد الطويل.

ويهدف الجزء الأول الذي وضعه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي إلى استخدام مليار يورو تسحب من "صندوق السلام الأوروبي" من أجل إرسال قذائف متوافرة في مخزونات جيوش الدول خلال أسابيع.

ينس ستولتنبرج أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الدفاع الجوي روسيا خاركيف

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