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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نكسات وخسائر.. المخابرات الأمريكية: روسيا لن تحقق مكاسب كبيرة في أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، اليوم الأربعاء، إنه من المحتمل أن يكون الجيش الروسي غير قادر على الحفاظ على مستواه الحالي من القتال في أوكرانيا وربما لن يستولي على المزيد من الأراضي هذا العام.

وأكدت هاينز، في جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، “بعد نكسات كبيرة وخسائر كبيرة في ساحة المعركة، لا نتوقع أن يتعافى الجيش الروسي بما يكفي هذا العام لتحقيق مكاسب إقليمية كبيرة”.

وأضافت: “مع ذلك، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد على الأرجح أن الوقت يعمل لصالحه”.

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وقالت هاينز، إن “بوتين يعتقد على الأرجح أن إطالة أمد الحرب، مع توقف متقطع في القتال، قد يكون أفضل طريق متبق له لتأمين المصالح الاستراتيجية الروسية في أوكرانيا في نهاية المطاف، حتى لو استغرق الأمر سنوات”.

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