تسريبات تكشف موعد إطلاق ومواصفات تحفة أوبو Oppo Find X6

تستعد شركة Oppo أوبو الصينية لإطلاق سلسلتها الرائدة Oppo Find X6 ،حيث تشير التقارير إلى أن الشركة قد تعلن عن الهواتف ضمن حدث كبير في 21 مارس، حيث دخلت الهواتف مرحلة الإنتاج الضخم.

وبحسب تقرير من Gizmochina فإن أوبو قد بدأت بالفعل إنتاج هواتف Oppo Find X6 و Find X6 Pro بكميات كبيرة ، مما يشير إلى إطلاق وشيك، كما تتعاون شركة أوبو مع شركة Hasselblad المتميزة لتصنيع كاميرات الهواتف.

وستأتي هواتف أوبو OPPO Find X6 بشاشة منحنية ضيقة الحواف من نوع AMOLED، قياس 6.74 بوصة ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، ودقة 2772 × 1240 بكسل ، مع نوتش صغير على هيئة ثقب في أعلى الشاشة، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حواف سميكة نسبيا، وحجم 207 جرام، مع تعتيم 2160 هرتز PWM .

وستقدم هواتف أوبو OPPO Find X6 كاميرا ثلاثية خلفية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر Sony IMX890 50MP للكاميرا الرئيسية ، مع كاميرتين بمستشعري Sony IMX890 + Samsung JN1، مع دعم الكاميرا الرئيسية تثبيت الصورة البصري، وكاميرا أمامية بمستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل.

وستعمل هواتف أوبو OPPO Find X6 بمعالج من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب معالج Dimensity 9200 من شركة ميديا تيك، مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي UFS 4.0.

وستحتوي هواتف أوبو OPPO Find X6 على بطاريات بقوة 4800 و 5000 مللي أمبير في الساعة وتقدم دعمًا قياسيًا للشحن السريع بقدرة 80 و 100 واط، كما ستعمل الهواتف بنظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت ويرColorOS 13.



