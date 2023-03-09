شقيقة الشهيد خالد دبابة تبكي على الهواء.. فيديو

أكدت دينا مغربي شقيقة الشهيد خالد مغربي الشهير بـ دبابة، أن شقيقها كان بطل كبير، ويحب عمله، وعلى المستوى الإنساني كان يخدم الجميع، ويحب الجميع.

وأضافت خلال مداخلة على القناة الأولي، أن الشهيد كان يقف مع الجميع، وكان محب لـ الخير، وكان يساعد الفقراء، و المحتاجين.

واستكملت و هى تبكي:" شقيقى كانت له مواقف إنسانية كثيرة، مع الكبار و المرضي، ومع كل إنسان يطلبه فى أى شئ".

وتابعت :" شقيقى كان قد تسلم جواب النقل، ولكن فى يوم الاستشهاد ذهب لمساندة زملائه وتوفي خالد دبابة".

ولفتت إلى أن شقيقها كان يتمنى أنه يذهب لـ سيناء، و بالفعل ذهب لـ سيناء، واستشهد.