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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجومية رغم الإعاقة.. "شوشع الجزائري" حديث العالم بركلة جزاء

صدى البلد

رصدت العربية تقرير فيديو عن "شوشع الجزائري الذي يصير حديث العالم باحتفال جنونى بركلة جزاء"، حيث حظي بمتابعه الملايين من الجزائريين و العرب.

عرض تقرير العربية أنه لاعب كرة قدم جزائري من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث حققت فيديوهاته تفاعلا واسعا وملايين المشاهدات على وسائل التواصل الإجتماعى، ووصلت فيديوهات "شوشع" الى مليون معجب و ١٢ مليون مشاهدة فى ظرف ٥ ساعات.

ولفت التقرير إلى أن شهرة شهرة "شوشع" كانت بسبب حبه الكبير لكرة القدم رغم إعاقتة الذهنية، حيث تحظى مبارياته بحضور  جماهيري كبير.

وأضاف التقرير أنه رغم شعبيتة الا ان الكثير انتقده عبر صفحات جزائرية واستغلت فيديوهاته بطريقة  ساخرة.

ووفقا لحسابات رياضية  عالمية،  فقد عرضت فيديوهات "شوشع "و لاقت فيديوهاته سخرية كبيرة.

 

شوشع الجزائري الجزائريين العرب كرة قدم

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