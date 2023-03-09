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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطل الحكاية.. عرض تمثيلي عن تضحيات الشهداء أمام الرئيس خلال الندوة التثقيفية

الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض تمثيلي يجسد بطولات الشهداء وتضحياتهم، بعنوان " بطل الحكاية "، وشارك في العرض التمثيلي  المطرب أحمد سعد  بغناء أغنية للشهداء .

 

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ووصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور وقائع الندوة التثقيفية السابعة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية  بمناسبة يوم الشهيد.


وفي يوم الشهيد، تظل القوات المسلحة، هي رمز الوفاء لأبطاله، الذين ضحوا بأروحهم ودمائهم فداء للوطن، ترد لهم الجميل وتقدم لهم العطاء والتكريم، وتحيط أسرهم وأبنائه بالرعاية والاهتمام بما قدموه لوطنهم من تضحيات وبطولات حفظت له كرامته وأمجاد خلوده.

 

ويتجدد عهد الأبطال بالذود عن مصرنا الغالية بكل غال ونفيس، نتذكر هؤلاء الأبطال الذين وهبوا حياتهم للوطن، فلم يهابوا الموت، بل أقدموا عليه، مؤمنين بحق  بلدهم عليهم وقدسية ترابها وفريضة الدفاع عنه وشرف الشهادة في سبيله.

 

فـ العسكرية المصرية ستظل رمزا للفداء والتضحية، في سبيل الحفاظ على هذا الوطن العظيم، ولعل عطاء أبطال القوات المسلحة على مر العصور، يجسد الشرف والتفاني  والإخلاص والانتماء الذي يعكس عقيدة الجيش المصري العظيم.
 

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