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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال يواصلون عصيانهم لليوم الـ 24 على التوالي

  أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون اليوم / الخميس/عصيانهم لليوم الـ24 على التوالي، ضد إجراءات وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير. 
وأوضح نادي الأسير - في بيان صحفي - أنه من المقرر أن يرتدي الأسرى الزيّ البنيّ (لباس الشاباص)، والاعتصام خلال (الفورة – ساحات السّجون) مساءً، فيما سيواصل الأسرى في سجن (نفحة) عرقلة ما يسمى (الفحص الأمنيّ).
وأشار إلى أن الأسرى في سجن (النقب) اتخذوا عدة خطوات إضافية، أبرزها: الاعتصام في الخيام بعد صلاة الفجر حتى إجراء العدد صباحا، إضافة إلى عرقلة غالبية الإجراءات اليومية التي تقوم بها إدارة السّجن، التي تعتبر جزءا من أنظمة السّجن.
وأكّدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ خطوات (العصيان) مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته (لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة).
يُشار إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من فبراير الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن جفير"، والمصادقة على مشروعات قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى.

م ن / إ س

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