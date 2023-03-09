عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ 13 حوضا بمدينة قليوب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لعدد 13 حوض بمدينة قليوب ، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده من خلال المكتب الاستشاري (ايكوب) والذي من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الشأن بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق.. تفاصيل

دموع على خط منوف| حكاية ليلة كبيسة عاشها ركاب قطار قليوب المنكوب.. والضحايا يروون مشاهد الموت

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة ، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها. 


وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .

القليوبية قليوب المشروعات التنموية محافظ القليوبية الاشتراطات البنائية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

المطر راجع تاني .. الأرصاد تحذر المواطنين من هذا الموعد

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

مفاجأة سعيدة للأهلاوية في حالة التعادل مع صن داونز

اعترافات فاضحة.. ممرض مستشفى المنوفية يروي تفاصيل تصوير السيدات في الحمام

الأهلي غاضب .. أحمد شوبير يكشف حقيقة إيقاف كهربا 8 مباريات

زلزال عنيف يضرب إسطنبول وعدة مدن بتركيا

موضوعات متعلقة

إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق.. تفاصيل

دموع على خط منوف| حكاية ليلة كبيسة عاشها ركاب قطار قليوب المنكوب.. والضحايا يروون مشاهد الموت

قفز قبل الحادث.. تفاصيل جديدة في واقعة قطار قليوب

سائق قطار قليوب خلال التحقيقات: معرفتش اتحكم في القيادة ونسيت مكان التهدئة

ترشيحاتنا

إحباط محاولة اغتيال رئيس جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية

الرئيس الإنسان| السيسي يحتضن ابنة شهيد.. ووالدة البطل: ربنا يخليك يا ريس

بعد تنبؤات العالم الهولندي بساعات.. زلزال جديد يضرب تركيا ولا أنباء عن ضحايا

يا سائلي عن بلادي.. ياسر وهبة يلقي قصيدة شعرية في الاحتفال بـ«يوم الشهيد»|فيديو

الرئيس العراقي: الحكومة جادة في حل القضايا وحماية حقوق الأقليات وفق الدستور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9-3-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة بالعالم| إنتاج فئران من أبوين ذكرين باليابان.. ما القصة؟

بعد شهر.. كلبة وجراؤها الثلاثة أحياء تحت أنقاض زلزال تركيا| فيديو

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الفراخ واللحوم بسبب الشهر الكريم

شاهد.. سقوط مريب لـ ديدان يثير الرعب في الصين.. ما الحكاية؟

فيديو

اتق الله.. عريس يتفاجأ بطلب غريب من والد زوجته في قائمة المنقولات

واقعة غريبة.. لعبة ويجا تتسبب في إغماء 28 طالبة بكولومبيا

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

مواجهة قوية .. ماذا حدث بين العالم الهولندي ومهندس ناسا حول الزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ