محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لـ 13 حوضا بمدينة قليوب

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية المخطط التفصيلي لعدد 13 حوض بمدينة قليوب ، والذي قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداده من خلال المكتب الاستشاري (ايكوب) والذي من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الشأن بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد المحافظ على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الامتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المدينة ، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.



وشدد المحافظ على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، وفي إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 .