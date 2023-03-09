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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في إسرائيل.. الآلاف يحتجون على إصلاحات نتنياهو القضائية واشتباكات مع الأمن|فيديو

الاحتجاجات في إسرائيل
الاحتجاجات في إسرائيل

اجتاحت الاحتجاجات دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، احتجاجا على خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو لتغيير النظام القضائي فيما عرف بالاصلاحات الاقضائية.

وتتزامن الاحتجاجات العارمة في إسرائيل، مع وصول وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إلى تل أبيب، وهي الزيارة التي كان مخطط لها أمس الأربعاء، ولكنها تأجلت بسبب الخوف من الاحتجاجات في إسرائيل. 

ويظهر في الفيديوهات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في شوارع تل أبيب للاحتجاج على الاصلاحات الاقضائية،  وخروج المئات بسيراتهم وغلق الشوارع.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، وقوع استباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلية التي تدخلت لفض الاحتجاجات المعارضة لقرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وقد أعلنت القناة 13 العبرية، اليوم الخميس، أن متظاهرين وصلوا الى مطار بن جوريون وأغلقوا الدخول إليه من جهة بتاح تكفا، بسبب الاحتجاجات على الاصلاحات القضائية التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت مصادر صحفية، أن هناك المئات من المحتجين على خطة الإصلاحات القضائية يعرقلون حركة الدخول إلى مطار بن جوريون.

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