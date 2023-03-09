بروتوكول تعاون لربط الصناعة بأكاديمية البحث العلمي مع كلية الفنون التطبيقية

وقعت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة بروتوكول تعاون مع كلية فنون التطبيقية بجامعة حلوان وتمثلها الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ضمن مشروع "جيتكس/ميناتكس" والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مركز التجارة العالمي.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بربط الصناعة بأكاديمية البحث العلمي، واستغلال البحث العلمي في حل الأزمات التي تواجه مختلف القطاعات الصناعية



ويهدف البروتوكول إلى العمل على ربط المجال الصناعي بالأكاديمية من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب قسم الملابس في كلية الفنون التطبيقية التابعة لجامعة حلوان داخل عدد من المصانع العاملة في قطاع الملابس والنسيج، وكذلك الاستفادة من الأبحاث العلمية المتطورة في حل الأزمات الراهنة التي تواجه هذا القطاع حالياً.

وسيعمل مركز تحديث الصناعة على التنسيق مع كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان لبدء توفير الفرص التدريبية لطلاب قسم الملابس في أقرب وقت تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الطرفين.

ويعمل مشروع "جيتكس ميناتكس" والذي يتم تنفيذه في 6 دول هم "مصر، المغرب، تونس، الأردن، طاجيكستان، قيرغيزستان" على ثلاثة محاور، الأول منهم يركز على التعاون مع الجهات المختلفة التي تخدم صناعة الغزل والنسيج، والمحور الثاني يهتم بتطوير المصانع العاملة في قطاع الملابس والنسيج، والمحور الأخير يعمل على توسعة شبكة الترابط بين المصانع المصرية والمصانع العاملة في هذا القطاع في الدول الأخرى.