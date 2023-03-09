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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الشعب المصري يقدر تضحيات القوات المسلحة والشرطة في حماية الوطن

النائب عادل ناصر،
النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ

تقدم النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزيري الدفاع والداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والذي يوافق يوم التاسع من مارس.

 

وقال ناصر، خلال تصريحات صحفية، إن الشعب المصري يُقدّر الدور الثمين والتضحيات الذي تقوم به القوات المسلحة وقوات الشرطة الباسلة في حماية أمن الوطن ومواجهة الإرهاب، حيث يواصل جنودها تضحياتهم في سبيل مواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما حريصون على إحياء ذكري شهداء مصر الأبرار، فضلا عن تقديم كل أوجه التعاون والدعم والرعاية لأسرهم، لافتا إلي أن يوم الشهيد سيظل يومًا مشهودًا في ذاكرة المصريين اعترافًا وتقديرًا لتضحياتهم.

 

وقدم النائب عادل ناصر، التحية لدماء الأبطال من شهداء القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية، الذين يقدمون كل يوم وعلى مر العصور أبطالًا ونماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والفداء والوفاء.

السيسي يوم الشهيد القوات المسلحة الإرهاب قوات الشرطة الباسلة

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