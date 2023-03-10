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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحت شعار ( كل نقطة بتفرق )

اليوم .. انطلاق فعاليات الأسبوع المائي 2023 بقرية شرويدة بالزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستعداد الجيد لانطلاق فعاليات الاسبوع المائي مارس 2023 والذي من المقرر أن يبدأ  اليوم الجمعة، ويستمر حتى الخميس 16 مارس 2023 تحت شعار كل نقطه بتفرق تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي للمياه وذلك من قرية شرويده التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

أشاد المحافظ بمجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى تنفيذ المبادرات التوعوية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتعريفهم بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل الحصول على كوب مياه نظيف، وغرس ثقافة المشاركة المجتمعية وتحمل مسؤولية الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه من المقرر أن تنطلق فعاليات الأسبوع المائي مارس 2023 اليوم الجمعة، تحت رعاية محافظ الشرقية وبالتنسيق والتعاون بين الشركة ومديريات ( التربية والتعليم - الصحة - الأوقاف - الثقافة - الشباب والرياضة - والأوقاف ) والأزهر الشريف والكنيسة وجهاز شؤون البيئة وذلك تحت شعار كل نقطة بتفرق وبالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام.

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أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن نشاط القوافل المائية يُعد من أهم الأنشطة التي تنفذها الشركة باعتباره التطبيق العملي للتوعية على أرض الواقع وإشراك المواطنين في مسئولية الحفاظ على المياه و التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي و التأكيد على أهمية ترشيد المياه في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لسد العجز المائي والحفاظ على مواردها.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحملة تستهدف كافة المواطنين بمختلف الأعمار السنية حيث تضم القافله تنفيذ أنشطة تفاعلية بالمدارس واقامة دوري كرة قدم للشباب وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى من خلال سيارات خدمة العملاء والمعامل واجراء أعمال غسيل الشبكات وتطهير المطابق وتنظيم ندوات توعية بمراكز الشباب ودور العبادة وتنفيذ ورش سباكة وعقد مسابقات ثقافية ورسوم جرافيتي وأمسيات ثقافية ) بالإضافة إلى التعرف علي مشكلات المواطنين الخاصة بقطاعي مياه الشرب أو الصرف الصحي وحلها بمعرفة فرق العمل المتخصصة، مشيرا إلى أنه سيتم اقامة حفل ختامي للمبادرة يوم 22 مارس بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

مياة الشرب الشرقية مجلس الوزراء مركز المعلومات الصرف الصحى محافظ الشرقية التربية والتعليم

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