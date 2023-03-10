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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المناظر الخلابة لشروق الشمس والسحب تجذب السياح لسانت كاترين

قمة جبل موسي
قمة جبل موسي

تتميز مدينة سانت كاترين بالمناظر الطبيعية الخلابة  التي تجذب إليها السياح من مختلف الجنسيات و يقصدها عشاق المغامرة لصعود الجبال المرتفعة في اجواء ممتعة مابين صعود والجبال مشاهدة شروق الشمس من اعلي قمة جبلية بمصر علاوة علي مشاهدة منظر تصاعد السحب .


وقد رصدت  موقع " صدي البلد " الاخباري صور فريدة  لسانت كاترين، وقال دعا  الشاب صالح عوض  السياح المصريين لزيارة سانت كاترين  لتنظيم مبادرة  من خلال التصوير الفوتوغرافي الرائع اطلقوا عليها " دعوة مفتوحه لزيارة سانت كاترين ..كانك لم تراها من قبل .


وقال عوض ان سانت كاترين تتمتع بطبيعة وهبها الله تجذب السياح من كل انحاء العالم   فهي الجبال الشاهقة والبحيرات والشلالات والطقس المختلف عن كل مدن مصر .


وأكد سليمان الجبالي أحد شباب سانت كاترين المهتمين السياحة والبيئة ان سانت كاترين بها مناظر رائعة وخاصة في وادي جبال و التلعة ووادي الاربعين وجبل عباس وبها الحدائق الغناء  ما يجعلها " سويسرا مصر " حيث في موسم الشتاء عندما يسقط الثلج  وتذوب الثلوج تتحول بحيرات وشلالات مياه .


ودعا ابناء سانت كاترين جميع المصريين  لزيارتها والاستمتاع بالهدوء والطبيعة الخلابة 
 

سانت كاترين

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جبال سانت كاترين مناظر خلابة السياح شروق الشمس

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