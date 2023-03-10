المناظر الخلابة لشروق الشمس والسحب تجذب السياح لسانت كاترين

تتميز مدينة سانت كاترين بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تجذب إليها السياح من مختلف الجنسيات و يقصدها عشاق المغامرة لصعود الجبال المرتفعة في اجواء ممتعة مابين صعود والجبال مشاهدة شروق الشمس من اعلي قمة جبلية بمصر علاوة علي مشاهدة منظر تصاعد السحب .



وقد رصدت موقع " صدي البلد " الاخباري صور فريدة لسانت كاترين، وقال دعا الشاب صالح عوض السياح المصريين لزيارة سانت كاترين لتنظيم مبادرة من خلال التصوير الفوتوغرافي الرائع اطلقوا عليها " دعوة مفتوحه لزيارة سانت كاترين ..كانك لم تراها من قبل .



وقال عوض ان سانت كاترين تتمتع بطبيعة وهبها الله تجذب السياح من كل انحاء العالم فهي الجبال الشاهقة والبحيرات والشلالات والطقس المختلف عن كل مدن مصر .



وأكد سليمان الجبالي أحد شباب سانت كاترين المهتمين السياحة والبيئة ان سانت كاترين بها مناظر رائعة وخاصة في وادي جبال و التلعة ووادي الاربعين وجبل عباس وبها الحدائق الغناء ما يجعلها " سويسرا مصر " حيث في موسم الشتاء عندما يسقط الثلج وتذوب الثلوج تتحول بحيرات وشلالات مياه .



ودعا ابناء سانت كاترين جميع المصريين لزيارتها والاستمتاع بالهدوء والطبيعة الخلابة



سانت كاترين

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