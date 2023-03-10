لا تتوقف عن تناوله .. فوائد الأرز البسمتي

يُزرع أرز البسمتي منذ آلاف السنين في سفوح جبال الهيمالايا ، هو عنصر أساسي في العديد من الأطباق الهندية ويتم الاستمتاع به في جميع أنحاء العالم.

أرز بسمتي متوفر في نوعين ، أبيض وبني. كلاهما له طعم جوزي ورائحة مميزة. ومع ذلك ، فإن البسمتي الأبيض أكثر معالجة. تتم إزالة كل من الهيكل والنخالة والجراثيم. مع البسمتي البني ، تتم إزالة الهيكل فقط. كلا النوعين يقدمان إضافة لذيذة وصحية إلى نظامك الغذائي وفقا لwebmed



يوفر كل من الأرز البسمتي البني والأبيض العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك:

السكري

تحتوي معظم أنواع الأرز ، وخاصة الأرز الأبيض ، على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع ، أما الأرز البسمتي فهو أقل بكثير على المقياس. مع وجود مؤشر نسبة السكر في الدم بين 50 و 58 ، فإن الأرز البسمتي هو غذاء منخفض إلى متوسط ​​نسبة السكر في الدم. إذا كنت مصابًا بداء السكري ، يمكن أن تكون أجزاء صغيرة من أرز البسمتي جزءًا من نظامك الغذائي الصحي، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ، يمكن أن يحتوي الأرز البسمتي أيضًا على كمية كبيرة من الألياف - فقط تأكد من مراجعة الملصق الغذائي. يمكن أن يساعد تناول كميات أكبر من الألياف الغذائية في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

يمكن أن يؤدي انخفاض تناول الألياف إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك . الألياف الموجودة في أرز البسمتي قابلة للذوبان ، مما يعني أنها تضيف كتلة وتساعد في نقل الفضلات على طول الجهاز الهضمي.

صحة قلب أفضل

يرتبط تناول الحبوب الكاملة مثل أرز البسمتي البني بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب . تساعد الحبوب الكاملة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم .

كما أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.