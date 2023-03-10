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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية إسلامي : النار تحرم على كل هين لين قريب سهل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمود هيكل الداعية الإسلامي، ان الشريعة الاسلامية بمحاسن الأخلاق وحثنا الله تعالى على محاسن الأخلاق فى القران وامر بها النبى محمد عليه السلام فى سنته.


واشار، فى برنامج "الكلام الطيب" والذى يقدمه الاعلامى الدكتور محمد سعيد على قناة "صدى البلد 2", ان من مجلس الأخلاق المعاملات والحديث يبين ذلك أن النار تحرم على كل هين لين قريب سهل وهذة الصفات لابد وأن يتصف بها المسلم.

أضاف، أن المسلم لابد يحسن معاملة الناس والله تعالى يحب هذا العبد ويحرم عليه نار جهنم لايقترب منها لايصاب بلفحها ولا حرها وبذلك يبتعد عنا المسلم بمكارم الاخلاق.
 

المسلم الإسلامي محاسن الأخلاق القرآن المعاملات الصفات الناس النبى محمد

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