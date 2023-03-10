عمرها 4 شهور وغيبوبة تامة.. فيروس نادر يهدد حياة الطفلة نيللي بالشرقية

يهدد الإهمال الطبي والتشخيص الخاطئ حياة طفلة رضيعة بمحافظة الشرقية، نيللي محمد صلاح هو الاسم الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملة واحدة للاستغاثة بوزارة الصحة ورئيس الجمهورية لمحاولة إنقاذها.

مرض الطفلة نيللي محمد صلاح

ترجع البداية إلى نهاية فبراير، حين نشر والد نيللي تفاصيل مرض ابنته طالبا لها الدعاء، حيث وُلدت قبل 4 أشهر ولظروف عمله لم يراها إلا وهي تصارع الموت.

وكتب: "أرجو الدعاء لبنتي ونور عيني لسة أربع شهور ملحقتش أشوفها بسبب ظروف شغلي للأسف بشوفها دلوقتي في غيبوبة تامة بسبب تشخيص دكاترة فاقوس في مستشفى خاصة، الغلط أدى إلى فقدان الوعي، الكل بيقول محتاجة معجزة".

وتابع أنه اتخذ إجراء قانوني، وقدم بلاغا في النيابة ضد المستشفى الخاص التي أدت إلى فقدانها الوعي بدلا من علاجها، وأضاف : "تلقيت تهديدات من رجل هام تابع للمستشفى الخاص بالتنازل عن حق ابنتي".

إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

واستكملت المستشفى الخاص محاولات تنازل الأب عن البلاغ: "الدكتور بعتلي عشان اخد مقابل حق بنتي فلوس، أرجو المشاعدة عشان محضر بنتي وقف بسبب الوساطة".

استمرت استغاثات والد الطفلة نيللي عبر حسابه بموقع "فيسبوك" يناشد من خلالها المسئولين في نقل ابنته من مستشفى الزقازيق إلى مستشفى عين شمس، بعد مرور 9 أيام وهي في غيبوبة تامة إثر إصابتها بفيروس نادر انتقل إليها من المستشفى الخاص.

استغاثة لرئيس الجمهورية

وتابع أن التاخير في علاجها بحسب وصف الأطباء، يهدد بفقدانها الحواس الخمس وستظل بدون حركة طوال العمر.

حاول والد الطفلة نيللي عرضها على طبيب في عيادة خاصة، لكن كانت الصدمة أن أقرب ميعاد للكشف سيكون بعد شهر ونصف، ويقول: "ده مجرد كشف، يعني لا عملية ولا دواء لسة ولا أي حاجة، وتاني دكتور مناعة اتصلت بالحجز وقالوا أقرب معاد للكشف بعد 3 شهور، عايز حد يقولي أعمل ايه عشان بنتي شايفين اللي بيحصل، أنا وأمها قلبنا بيتقطع دي بنتنا الوحيدة".